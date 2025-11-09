서울시 출연기관 중 2년 연속 최우수 기관 달성…서울형 성장모델을 선도하는 혁신 기관으로 위상 강화 7년 연속 최고등급 달성…경영관리·사업성과 부문에서 지속적 혁신을 통한 성과 창출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시의 창업 촉진, 기업성장 지원, 산업육성을 통해 서울 경제활성화에 기여하는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 2025년(2024년 실적) 서울시 출연기관 경영평가에서 전체 16개 출연기관 가운데 최우수 기관에 올랐다.

서울시 출연기관 경영평가는서울특별시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례제20조에 의거하여 기관의 경영혁신 유도 및 경영 효율화, 책임경영 체계 확립을 위해, 매년 서울시 공기업담당관이 주관하는 평가 제도이다.

이번 평가는 서울경제진흥원의 2024년도 실적을 대상으로 리더십·전략, 경영 시스템, 사회적 책임, 사업성과, 서울시 정책준수 등 5대 분야 12개 지표를 기준으로 진행됐다.

끊임없는 혁신과 성과 창출을 이어온 서울경제진흥원은 전(全) 평가지표에서 고르게 우수한 성과를 거두며, 전년도에 이어 올해도 최고 등급인 ‘가 등급’과 최고 점수를 기록하며 2년 연속 출연기관 중 최우수 기관을 달성했다. 꾸준한 혁신과 도전으로 쌓아온 성과를 인정받아, 출연기관 중 유일하게 최근 7년 연속 최고 등급을 받으며 명실상부한 최우수 기관으로 자리매김했다.

서울경제진흥원이 올해 서울시 출연기관 경영평가에서 2년 연속 최우수 기관을 달성할 수 있었던 배경에는 전략적 리더십과 조직 전반의 혁신 노력이 있다. 서울경제진흥원은 ▲대표이사의 오랜 창업·투자 업계 경험과 서울시와 긴밀한 협조관계를 바탕으로 글로벌 인플루언서 박람회 ‘서울콘’, 뷰티복합문화공간 ‘비더비’ 등 창의적 시책과 해법을 제시, ▲기관 현안과 협력 사항을 신속히 공유할 수 있는 전사 소통체계를 구축하여 급변하는 경제적·사회적 환경에 유연하고 신속하게 대응할 수 있도록 조직 역량을 강화했다.

또 서울의 강점 산업인 뷰티·패션 분야의 혁신 실행력을 강화해 새로운 경제적 부가가치를 창출, 청년취업사관학교 조성 및 운영, 창업생태계 활성화 등 핵심 시정성과 극대화를 목표로 부서 간 중복·유사 기능을 조정하고 전사 협업체계를 강화해 조직 내 실행력을 높였다. 특히 ‘서울창업허브’를 중심으로 입주공간 제공, 스케일업 프로그램 운영 등 창업기업의 성장을 위한 종합 지원체계를 구축한 결과 스타트업 얼라이언스가 발표한 ‘스타트업 트렌드 리포트 2024’에서 ‘스타트업이 가장 선호하는 창업지원센터 1위’로 선정되는 성과를 거두었다.

이처럼 혁신적인 성과를 이어가는 가운데, 김현우 대표이사는 재연임이 확정되어, 지난 2일부터 서울 경제진흥과 미래혁신에 초점을 맞춘 혁신 노력을 지속하고 안정적인 경영을 이어갈 새로운 1년 임기를 시작했다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “이번 성과는 서울경제진흥원의 모든 임직원이 서울의 기업과 시민을 위한 혁신을 추진해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 서울 시민·기업·산업이 함께 성장하는 ‘서울형 성장모델’을 선도하며 서울시 경제 활성화를 견인할 수 있도록 혁신적 지원체계를 더욱 고도화하여 공공기관의 새로운 표준을 만들어가겠다”고 밝혔다.