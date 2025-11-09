11월 15일 오전 8시 30분 안양천 고척교 하부 A 축구장에서 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)는 이달 15일 안양천 고척교 하부 A 축구장에서 제157회 구로 탄소제로 걷기 행사를 개최한다.

구민들의 근거리 걷기 문화를 활성화하고 탄소중립 실천 의식을 높이기 위해 매년 진행되고 있다.

행사는 △내빈 소개 △몸풀기 체조 △탄소중립 실천·에너지 절약 캠페인 △걷기 구간 완주 순으로 진행된다.

걷기 코스는 안양천 고척교 하부 A 축구장을 출발해 생태초화원 중간 지점까지 약 3km로 구성된다.

이번 행사는 일회용품 사용을 최소화하기 위해 별도의 정수기와 컵을 비치하지 않으므로 개인 물을 지참해야 한다.

완주를 마친 참가자에게는 추첨을 통해 태블릿 PC, 한우 선물 세트 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.

이와 함께 에코마일리지, G구로 수호대, 환경단체 등의 홍보 부스를 운영해 구민들의 자발적인 환경 보호 실천을 유도한다. 또한 온구로 앱 설치도 지원해 구민들이 관내 산책 코스를 쉽게 확인하고 참여할 수 있도록 함으로써 생활 속 환경과 건강을 함께 지키는 구로를 만들어 갈 계획이다.

행사는 구민뿐 아니라 구로구 직장인이라면 누구나 별도의 신청 없이 참여할 수 있다.

우천이나 이상기후 발생 시에는 구로구 누리집과 온구로 앱에 행사 취소 여부를 안내해 구민들의 불편함을 최소화 할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “이번 행사를 통해 걷기 같은 작은 실천이 탄소중립의 첫걸음임을 느낄 수 있는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”며 “많은 주민들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.