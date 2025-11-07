英 ‘이코노미스트 임팩트’ 보고서 희망스튜디오…국내 기업 중 유일

스마일게이트 희망스튜디오(이하 희망스튜디오·사진)는 영국 매체 이코노미스트 그룹 산하 연구기관인 이코노미스트 임팩트가 발간한 ‘아시아 기업의 선행 비즈니스’에서 ‘소셜 이노베이터’로 선정됐다고 7일 밝혔다.

국내 기업과 재단 중 이름을 올린 곳은 희망스튜디오가 유일무이하다. 이코노미스트 임팩트는 최근 기업의 사회적 책임(CSR)을 다하고 있는 아시아 기업들의 행보를 조명했다. 그러면서 사회 공헌이 가치·지배구조·임직원·이해관계자와 연결된 다양한 비즈니스 의사결정 영역임을 강조했다.

보고서에는 희망스튜디오를 비롯해 ▷타타그룹(인도) ▷앤트그룹(중국) ▷마이크로소프트 필란트로피즈(미국, 아시아 지역) ▷아얄라 코퍼레이션(필리핀) ▷사라야(일본) 등 글로벌 기업도 이름을 올렸다.

스마일게이트는 기업의 자원, 전문성, 네트워크 등 결합으로 선행의 범위와 영향력을 확장한 아시아 대표 사례로 선정됐다. ‘나눔의 게임화’라는 접근을 통해 사회적 선행을 문화로 확장한 점이 조명됐다. 이코노미스트 임팩트는 “스마일게이트는 상업적 플랫폼이 아닌 게임의 본질적 즐거움과 커뮤니티 에너지를 사회문제 해결로 연결한 소셜 이노베이터”라고 평가했다.

특히 스마일게이트의 사회공헌 재단인 희망스튜디오는 게임 이용자들의 팬덤과 커뮤니티를 기반으로, 참여형 사회공헌 모델을 발전시켜 왔다는 평가를 받았다. 희망스튜디오는 기부 플랫폼에 레벨, 랭크, 온라인 뱃지 등 ‘게이미피케이션’ 요소를 활용해 유저들의 자발적인 참여를 이끌어 왔다.

보고서는 이런 구조가 실제 사회적 임팩트로 이어졌다고 강조했다. 2020년부터 지난해까지 희망스튜디오 플랫폼 누적 기부금은 450만달러(약 65억원) 이상을 기록했고, 지난해 한 해에만 약 1만9000건의 기부와 자원봉사 참여가 이뤄졌다고 조명했다.

권연주 희망스튜디오 이사는 “스마일게이트의 CSR이 그 가치를 인정받은 점에서 의미가 깊다”며 “앞으로도 다양한 파트너들과 협력해 효과 있는 사회공헌 활동을 진행할 것”이라고 말했다. 고재우 기자