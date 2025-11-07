[헤럴드경제=최원혁 기자] 하루 맥주 3캔 정도의 술을 마시는 습관이 출혈성 뇌졸중(뇌출혈) 발생 시기를 평균 10년 이상 앞당겨진다는 연구 결과가 나왔다.

최근 미국 하버드의대·매사추세츠종합병원(MGH) 연구진은 미국신경학회(AAN) 저널 신경학(Neurology)에 이런 연구 결과를 발표하고 “술을 많이 마시는 사람은 뇌 혈관에 장기적인 손상을 가속할 수 있다”고 경고했다.

연구진은 한 잔에 알코올 함량이 14g인 술을 하루 세 잔씩 규칙적으로 마시는 것을 ‘과음’으로 정의했다. 이에 따르면 하루에 355㎖ 용량의 맥주 세 캔, 소주 한 병 안팎을 습관적으로 마시는 사람이 과음에 해당한다.

연구 대상자 중 104명(7%)이 과음 기준을 충족했는데, 과음을 한 그룹에서는 평균 64세에 출혈성 뇌졸중이 발병했지만, 과음하지 않은 그룹에서는 이보다 11년 이후인 평균 75세에 발병한 것으로 나타났다.

또 과음자들은 뇌출혈 크기가 평균 70% 더 컸고 뇌 속 깊은 공간까지 출혈이 번질 확률이 약 2배 높았으며, 뇌 백질 손상 등 미세혈관질환 징후가 나타날 확률도 3배 이상 더 높았다.

입원 당시 과음자들은 혈소판 수치가 더 낮고 혈압이 더 높은 경향도 확인됐는데 이는 출혈의 심각도와 회복 속도에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 요소다.

연구를 이끈 에딥 구롤 박사는 “음주량을 줄이면 뇌출혈의 위험을 낮출 수 있을 뿐 아니라 뇌 소혈관 질환의 진행도 늦출 수 있으며 이는 뇌졸중과 인지 기능 저하 등의 가능성을 줄일 수 있다”며 “특히 고위험군은 술을 끊는 수준의 관리가 필요하다”고 강조했다.