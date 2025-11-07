얼음정수기 라인업 강화 및 판매 증가 견조한 판매 성장률…국내외 고른 성장 지속

[헤럴드경제=김광우 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 3분기 영업이익 2431억원으로 전년 동기 대비 17.4% 증가했다고 7일 밝혔다.

이날 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 2025년 3분기 경영실적을 발표했다. 여기에 따르면 2025년 3분기 연결 기준 매출액은 1조2544억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 영업이익은 2431억원으로 전년 동기 대비 17.4% 늘었다.

이로써 올해 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 15.8% 오른 3조6882억원, 영업이익은 13.9% 증가한 6970억원을 기록했다.

2025년 3분기 코웨이 국내 사업 매출은 신제품 아이콘 얼음정수기 시리즈 3종의 판매 호조로 전년 동기 대비 120% 성장한 7402억원을 달성했다. 초소형부터 대용량까지 세분화된 라인업을 구축한 결과 8~9월 얼음정수기 판매량은 전년 동기 대비 약 25% 증가하며 판매 신기록을 세웠다.

코웨이 해외법인의 3분기 매출액은 4693억 원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가했다. 주요 법인인 말레이시아 법인의 매출액은 전년 동기 대비 20.0% 상승한 3521억원을 기록했다.

미국 법인은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 575억원, 태국 법인은 전년 동기 대비 28.5% 증가한 418억원의 매출액을 달성하며 지속적인 성장을 이어갔다.

김순태 코웨이 CFO는 “환경가전 주력 제품군의 높은 판매량 확대와 더불어 비렉스(BEREX) 침대·안마의자 등의 안정적인 성장이 전체 실적을 견인했다”며 “핵심 사업 경쟁력 제고를 기반으로 미래 성장 동력을 강화해 나가며 국내 및 해외 모두에서 균형적인 성장 모멘텀을 지속해 나가겠다”고 말했다.