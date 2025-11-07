인천시, 1인가구 실태조사 결과 발표 주거 안정·경제 자립이 최우선 정책 과제

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 지역 1인가구가 연평균 6.7%의 증가율을 기록하며 전국 평균(5.5%)을 상회하고 있는 것으로 나타났다.

1인가구가 된 주요 원인은 이혼·별거·사별 등 관계 단절 요인(이 가장 많은 것으로 조사됐다.

인천광역시가 7일 발표한 인천시에 거주하는 1인가구를 대상으로 실시한 실태조사 결과에 따르면 인천 지역의 1인가구는 지난 5년간(2019~2024년) 연평균 6.7%의 증가율을 기록하며 전국 평균(5.5%)을 상회하고 있다.

2024년 기준 전체 일반가구 중 1인가구 비율은 32.5%로, 타 광역지자체보다 다소 낮지만 꾸준한 증가 추세이다.

1인가구가 된 주요 이유로는 이혼·별거·사별 등 관계 단절 요인(50.1%)이 가장 많았다. 다음으로 ‘일 또는 학업’(35.6%), ‘개인의 편의와 자유’(9.7%)이다.

특히 청년층은 학업 및 직장 등 자발적 이유, 중장년층 이상은 관계 단절에 따른 비자발적 요인이 높은 것으로 나타났다.

생활의 어려움으로는 아플 때나 위급 상황(29.9%), 식사 준비 등 일상적 가사활동(13.4%), 고독과 외로움(8.8%) 순으로 응답했다.

희망하는 여가활동으로는 산책·나들이·여행(22.2%), 친구 만남 등 친목 활동(18.8%), 운동(13.7%)이 꼽혔다.

정책적 지원이 가장 필요한 분야로는 주거 안정(30.3%), 경제 자립(29.2%), 건강 관리(8.8%)가 선정돼 경제 기반 확립과 주거비 부담 완화가 1인가구의 핵심 과제임이 드러났다.

이번 조사는 인천 1인가구의 생애주기별 특성과 성별에 따른 다양한 문제 및 정책 수요를 파악하기 위해 2025년 5월부터 8월까지 약 4개월간 진행했다.

조사는 연령·성별·지역별 비율을 고려해 3057명의 표본을 대상으로 실태조사를 실시하고 21개 그룹(103명)을 대상으로 심층면접을 수행해 1인가구의 실제 생활 여건과 정책적 지원이 필요한 분야를 구체적으로 파악했다.