CNBC 인터뷰서 언급 “비트코인 역할 일부 스테이블코인에 뺏겨” “기관 투자는 시작 단계, 전체 시장 커질 것”

[헤럴드경제=유동현 기자] 기술주와 가상자산 투자로 유명한 ‘돈나무 언니’ 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 기존의 비트코인 강세 전망을 일부 하향 조정했다.

우드 CEO는 6일(현지시간) 미 경제방송 CNBC 인터뷰에서 장기적인 비트코인 가격 전망에 대해 “지난 몇 년간 우리 입장에서 달라진 한 가지를 말하자면, 비트코인이 맡을 거라고 생각했던 역할 일부를 스테이블코인이 빼앗고 있다는 것”이라며 비트코인이 2030년까지 150만달러(약 21억7000만원)에 도달한다는 기존 전망이 달라질 수 있다고 말했다.

그러면서 “스테이블코인이 신흥 시장들에서 하고 있는 역할을 고려하면 아마도 그 (비트코인) 강세 전망에서 30만달러를 깎을 수 있을 거라고 생각한다”며 “그러니 그 부분을 주목하라”고 당부했다.

그는 이어 “스테이블코인은 지금 그 누구의 예상보다도 훨씬 빠르게 확대되고 있다”며 “미국 기관들도 스테이블코인을 핵심으로 한 새로운 결제 인프라에 주목하기 시작했는데, 매우 흥미로운 움직임”이라고 지적했다.

우드 CEO의 이런 발언은 업계에서 특히 비트코인 강세론자로 유명했던 그가 장기적인 전망을 상당 부분 조정한 것이어서 주목된다. 그가 종전에 제시했던 비트코인 전망치 150만달러에서 20%인 30만달러를 깎아내린다는 얘기다.

다만 그는 비트코인이 ‘디지털 금’ 역할을 할 것이라는 전반적인 낙관론을 유지하면서 기관투자자들의 참여 확대에 따라 가상화폐 시장 전체가 계속 성장할 것이라고 내다봤다.

우드 CEO는 “비트코인은 글로벌 통화 시스템이자 새로운 자산군의 선두 주자이고, 기술 그 자체”라며 “기관들은 이제 막 이 분야에 발을 담그기 시작했고, 아직 갈 길이 멀다”고 말했다.

이어 “정부 감독 없이 완전히 디지털화된 글로벌 통화 시스템이자 매우 사적인 영역이어서 매우 거대한 개념”이라며 “전체 시장이 커질 것”이라며 전망했다.

최근 비트코인 가격은 시장에서 큰 폭의 조정이 이뤄지고 있다. 지난 4일 10만달러 아래로 떨어지면서 약 5개월 만에 최저치를 찍었고, 이날 미 동부시간 낮 12시 기준으로는 10만1000달러대에서 거래됐다.