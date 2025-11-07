‘조경’과 ‘플레이스메이킹’ 주제로 한 도시비전 공유 강연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 10일과 19일 두 차례에 걸쳐 은평구청 5층 은평홀에서 ‘2025 은평포럼’을 개최한다.

올해로 4회째를 맞는 은평포럼은 ‘조경’과 ‘플레이스메이킹’을 주제로 진행된다. 은평포럼은 직원과 구민들에게 도시, 건축, 환경에 대한 강연을 통해 도시 비전을 제시하고 관심도와 이해를 높이기 위해 마련됐다.

첫 번째 강연은 오는 10일 오후 3시 30분부터 5시까지 서울시립대 김정빈 교수가 ‘공간을 깨우는 플레이스메이킹’을 주제로 강연한다. 김 교수는 2015년부터 2021년까지 노들섬 복합문화공간 프로젝트 총감독을 역임하는 등 도시 공간 혁신에 큰 역할을 해왔다.

두 번째 강연은 오는 19일 같은 시간에 아뜰레에나무 이수학 대표가 ‘공원과 광장은 어떻게 만들어지는가’를 주제로 발표한다. 이 대표는 다양한 공공 및 복합 공간 조경 프로젝트를 수행해 온 전문가다.

각 강연 후에는 참석자들이 직접 소통할 수 있는 질의응답 시간이 마련되며, 이번 강연들은 은평구청 유튜브 채널을 통해 실시간으로 송출될 예정이다.

참여 신청 방법은 은평구청 블로그 내 큐알(QR)코드를 통해 사전 신청하거나 은평구청 공간계획과 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “이번 포럼을 통해 도시와 공간에 대한 지속적인 관심과 이해를 바탕하고 도시의 미래를 고민하고 협력하는 소중한 계기가 되길 바란다”고 말했다.