[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국생산기술연구원(KITECH)이 문화체육관광부로부터 ‘여가친화경영’ 기관에 선정됐다.

‘여가친화경영 인증제’는 일과 여가를 조화롭게 병행하는 기업·기관을 공식 인증하는 제도다.

생기원은 여가친화경영을 위해 전 직원이 자율적으로 참여하는 조직문화 개선 리딩그룹 ‘KITECH BUILDER’를 구성하고, 일과 생활의 균형을 이룰 수 있는 다양한 조직문화 프로그램을 발굴·운영해 왔다.

특히 정기적으로 가족 초청 행사를 열어 가정 친화 문화를 조성하는 한편, 전국 10개 지역 거점의 구성원들도 다채로운 인문예술 강연을 들을 수 있는 ‘근무지 문화배달’ 프로그램을 가동하고 있다.

또한 ‘칭찬해 U’ 플랫폼 운영을 통해 구성원 간 감사와 칭찬을 주고받는 긍정적 피드백 문화를 확산 중이다.

생기원은 2022년 국가과학기술연구회가 주관하는 ‘출연연 조직문화 혁신 우수기관’에 선정된 바 있으며, 이번 ‘여가친화경영’ 인증으로 연구기관형 일·생활 균형 문화의 모범사례를 제시한 것으로 평가받고 있다.

생기원 관계자는 “앞으로도 가족친화제도 확대 등 구성원 모두가 소속감과 자긍심을 가지고 일·생활의 균형을 실천할 수 있는 연구환경과 조직문화를 지속적으로 조성해 나갈 계획”이라고 말했다.