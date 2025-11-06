[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대(총장 이길여) 스타트업칼리지가 6일 대학 가천코코네스쿨에서 한국수자원공사(K-water, 사장 윤석대)와 ‘물분야 AI 전환 및 혁신창업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 인공지능(AI) 전환 시대에 대응해 AI 창업교육 분야에서 선도적 역량을 보유한 가천대학교와, AI First 전략을 추진 중인 한국수자원공사가 협력해 물·기후 분야의 혁신 창업을 촉진하기 위한 것이다.

협약식에는 가천대 장대익 스타트업칼리지학장, 한국수자원공사 구자영 기획부문장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▷AI 기반 물산업 창업 아이디어 발굴 ▷공동 연구 및 실증 프로젝트 수행 ▷창업경진대회 및 캠프 운영 ▷AI 창업인재 양성 프로그램 추진 등 다양한 협력사업을 공동으로 추진할 계획이다. 또한 효율적 협력체계 구축을 위해 실무협의회를 구성·운영하기로 했다.

가천코코네스쿨은 2022년 설립 이후 ‘AI와 창업의 융합’을 비전으로 실전형 창업교육 프로그램을 운영해왔으며, 학생 창업기업이 중소벤처기업부 기술창업 지원사업인 팁스(TIPS)에 선정되는 등 짧은 기간 내 성과를 거두며 AI 창업교육의 대표 모델로 자리매김했다.

장대익 학장은 “이번 협약은 대학의 창의적인 AI 교육 역량이 실제 산업 혁신으로 확장되는 협력 모델”이라며 “물·기후 분야에서 지속 가능한 창업 생태계를 조성하고, 학생들이 글로벌 혁신기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.