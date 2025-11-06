[헤럴드경제=김광우 기자] “농촌 공기는 좋은 거 아녔어?”

주변이 나무로 둘러싸인 농촌 지역. 최대 장점은 나무들 속에서 ‘좋은 공기’를 마실 수 있다는 것. 대도시를 피해 ‘전원생활’을 꿈꾸는 사람들이 많은 이유다.

하지만 최근 이같은 상식이 어긋나고 있다. 심지어 ‘지구의 허파’라고 불리는 브라질 열대우림 지역에서도 극심한 대기오염 문제가 나타난 것.

가장 큰 원인은 농지 정리를 위한 ‘불법소각’. 그리고 점차 잦아지는 ‘산불’. 특정 시기에는 여타 대도시보다 초미세먼지 농도가 20배 이상 많은 것으로 분석됐다.

우리나라도 예외일 수 없다. 기후변화로 인해 점차 산불이 잦아지고, 장기화하며 유해물질 배출 가능성이 높아졌기 때문.

심지어 봄철에는 농촌 지역 폐기물·부산물 불법소각으로 인한 문제도 반복되며, 지역 주민들의 건강을 위협하고 있다. 도시, 시골을 막론하고 ‘좋은 공기’를 마실 수 없게 된 셈이다.

글로벌 환경단체 그린피스 인터내셔널이 공개한 연구 보고서에 따르면 브라질 아마존 열대우림 주민들은 베이징, 런던 등 도시 주민들보다 더 많은 초미세먼지 대기오염에 노출되고 있는 것으로 나타났다.

주된 원인은 농축산업 지역에서 벌어지고 있는 불법소각과 방화. 특히 일정 시기마다 가축 방목지 조성과 목초지 재생을 위해 방화가 벌어지며, 다량의 유해물질이 공기 중으로 배출된 것. 우리나라에서 영농철을 앞두고 논·밭을 소각하는 것과 유사한 사례다.

실제 2024년과 2025년 화재 기간 브라질 열대우림 지역 내 농촌 지역 2곳(포르투벨류·라브레아)의 초미세먼지 농도(PM 2.5) 농도는 세계보건기구(WHO)가 정한 24시간 대기질 기준치를 20배 이상 초과하는 수치로 기록된 것으로 나타났다.

이는 미국 뉴욕, 영국 런던, 독일 베를린 등 세계 주요 대도시에 비해서도 최대 10배 이상 높은 수준. 자동차 등 대기오염 유발 요소가 적은 농촌 지역인데도, 오히려 대도시에 비해 더 ‘나쁜 공기’를 나타내는 사례가 발생하고 있다는 얘기다.

머리카락 지름의 약 30분의 1 수준 크기인 초미세먼지는 폐포와 혈관까지 침투할 수 있다. 이에 조기사망, 급성 기관지염, 심혈관 질환 등과 밀접한 관련이 있다. 특히 혈압 상승과 혈관 기능 저하를 유발해 각종 심장질환 발병률을 높이는 원인이 되는 것으로 알려져 있다.

사정이 이렇다 보니, 지역 공중보건의 추이에도 변화가 나타났다. 대기오염 지수가 권고 20배 이상으로 나타난 혼도니아 주 포르투벨류 지역 병원에서는 매번 화재 시즌마다 호흡기 질환 입원 환자가 급증하고 있다. 특히 어린이와 노년층에서 그 영향이 두드러진다.

보고서에서 인용한 모델링 결과에 따르면 지난 10년간 아마존 지역에서 방화에 의한 연기로 수만 건의 입원과 조기 사망을 초래한 것으로 추정되고 있다. 만약 WHO 대기질 기준을 충족할 경우, 혼도니아·아마조나스 주와 같은 고오염 지역의 기대수명은 최대 2.9년까지 연장되는 것으로 추산됐다.

리스 쿠냐(Lis Cunha) 그린피스 인터내셔널 캠페이너는 “브라질 열대우림에서의 화재는 산업형 농업이 초래하는 진짜 대가를 적나라하게 보여준다”며 “각국 정부는 숲과 사람의 건강을 지키기 위한 실질적 조치를 취하며, 그 배후 산업에 책임을 물어야 한다”고 강조했다.

한편 우리나라 또한 이같은 농촌 지역의 대기질 악화 문제에서 벗어날 수 없다. 매년 산불의 빈도가 늘어나고 강도가 세지는 데다, 농촌 지역의 부산물·쓰레기 소각 문제도 지속되고 있기 때문이다. 실제 올해 봄 발생한 경북 지역 산불에서도 대기오염 문제가 심각하게 나타났다.

지난 6월 한국대기환경학회지에 게재된 ‘대규모 산림 화재에 의한 대기질 영향 분석’ 연구에 따르면, 올해 산불 기간 경북 지역을 중심으로 초미세먼지와 일산화탄소, 이산화질소 등 유해 대기오염물질의 농도는 급격히 증가한 것으로 나타났다.

경북 안동시는 산불 이전 3월 11일에서 20일까지 평균 초미세먼지 농도가 21㎍/㎥ 수준이었으나, 산불이 발생한 22일 이후 평균 119㎍/㎥까지 치솟았다. 이는 국가 대기환경기준의 3배를 넘는 수치다. 이외 의성군, 청송군, 예천군 등 인근 지역에서도 초미세먼지 농도 증가 현상이 포착됐다.

그렇지 않아도 대형 산불이 발생한 봄철은 미세먼지와 황사로 대기질이 악화하는 시기다. 심지어 영농 폐기물 소각 문제도 같은 시기에 발생한다. 한 해 농사의 시작을 앞두고 부산물을 태우기 때문. 문제는 폐비닐 등 플라스틱 부산물이 태워지며 각종 유해가스가 방출된다는 거다.

실제 부산물 소각이 대기질에 미치는 영향은 적지 않다. 환경부 국가 미세먼지 정보센터에 따르면 2019년 기준 우리나라에서 배출된 초미세먼지의 8.2% 수준인 7194톤이 영농폐비닐 등 농업잔재물을 소각하는 과정에서 발생하는 것으로 나타났다.

이렇듯 전 세계적으로 도시, 시골을 막론하고 대기질 악화 현상이 가속화되고 있다. 앞으로는 ‘좋은 공기’를 마실 수 있는 공간 자체가 사라질 수 있다는 얘기. 세계 인구의 90% 이상이 건강에 악영향을 주는 수준의 대기오염에 노출돼 있다는 분석도 나온다.

WHO는 보고서를 통해 “도시를 뒤덮는 스모그부터 가정 내 연기까지, 대기 오염은 전 세계적으로 건강에 심각한 위협이 되고 있다”며 “전 세계 인구 대부분이 심장 질환, 뇌졸중, 만성 폐쇄성 폐 질환, 암, 폐렴 등의 질병 발생 위험을 증가시키는 대기 오염 수준에 노출돼 있다”고 강조했다.