[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 고가 목걸이를 받은 의혹 등과 관련해 김 여사에게 오는 24일 소환해 피의자 조사를 받으라고 통보했다고 밝혔다.

김형근 특별검사보는 6일 정례 언론 브리핑에서 “서희건설 측으로부터 반클리프앤아펠 목걸이를 수수한 의혹과 관련해 김건희를 11월 24일 월요일 오전 10시 특검에 출석해 조사받도록 소환 통보했다”고 밝혔다. 그러면서 “김 여사를 상대로 귀금속 의혹 수수 전반에 대한 조사가 이뤄질 예정”이라고 설명했다.

김 여사는지난 2022년 대통령 선거 직후 이봉관 서희건설 회장으로부터 반클리프앤아펠 목걸이를 받은 혐의를 받고 있다. 김 여사는 이배용 전 국가교육위원장으로부터 윤 전 대통령 당선 축하 명목으로 ‘금 거북이’ 등 귀금속을 받은 혐의도 있다.

한편 특검은 도이치모터스 주가 조작 사건의 또 다른 공범으로 지목된 이모씨가 도주해 신병 확보에 나섰다. 김 특검보는 이모씨가 “현재 도주 중”이라며 “검거하기 위해 각별히 노력하겠다”며 이같이 밝혔다.

이모씨는 김 여사에게 무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨를 처음 소개해 준 인물로도 지목됐다. 전씨는 통일교 측으로부터 각종 청탁을 받았다는 혐의로 기소돼 재판받고 있다.