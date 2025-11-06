다섯가지 색을 태마로 오빛마을 컨셉트로 구성

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 오는 9일 ‘제1회 금천전통식문화축제’를 개최한다고 6일 밝혔다.

금천구청 광장과 금천구보건소 일대에서 열리는 이번 축제는 금천구 개청 30주년과 한국 장 담그기 문화의 유네스코 등재를 함께 기념하며 발효음식 등의 전통음식의 가치를 재조명하고 우수성과 가치를 알리는 자리를 마련했다. 특히 구는 조선시대 문인 강희맹 선생이 금천 지역에서 집필한 ‘사시찬요초’에 기록된 장 담그기 방식을 현대적으로 해석해 지역 주민들을 대상으로 특화 사업 ‘강희맹장독대’를 운영하고 있다.

행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 열린다.

축제는 다섯 가지 색을 테마로 우리 식문화를 체험하는 ‘오빛마을’ 컨셉트로 개최된다. ▷나만의 전통 차 블렌딩, 다식 만들기 등 우리나라 식문화를 체험하는 푸른마을 ▷일회용품의 재발견-다시, 맑은 바다를 돌려줄게 등 지속가능한 식생활을 체험하는 붉은마을 ▷전통놀이를 체험하는 노란마을 ▷발효음식 주요 식재료인 소금을 체험하는 하얀마을 ▷사진전, 체험수기 전시회 등을 경험하는 검정마을 등으로 구성된다.

모든 체험 프로그램은 당일 안내부스에서 접수한 후 바로 참여 가능하다. 다만 다식 만들기 체험 프로그램만 당일 선착순으로 참여인원이 제한되어 있다.

또한 전통 먹거리 및 옹기‧칠보공예품을 소개하는 오감 한식당을 운영한다. 된장, 간장, 청국장 등의 장류는 물론 떡, 강정, 식혜, 막걸리 등의 다양한 전통음식을 계승해 운영 중인 우수한 업체를 만날 수 있다.

특히 과일이 들은 찹쌀떡 등의 특화상품을 파는 떡집, 직접 짜낸 들기름, 참기름 등을 파는 업체, 전통 칠보공예업체 등 금천구에 소재한 업체들도 이번 축제에 함께한다.

유성훈 금천구청장은 “이번 축제를 통해 전통음식의 가치를 재조명하고 건강한 식문화의 해답을 찾아가길 기대한다”라며 “‘사람 중심의 건강도시 금천’을 위해 행정적 지원을 아끼지 않아, 주민의 건강과 삶의 질을 지키겠다”라고 강조했다.