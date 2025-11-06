박완수 지사, 오늘 서울서 열린 예산정책협의회서 당정 협력 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 2026년도 국비 예산 확보를 위해 국회 심의 단계에서 총력 대응 체제 가동에 들어갔다.

도는 6일 오전 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 국민의힘 경남도당과 ‘예산정책협의회’를 열고, 국회 예산 심의를 앞두고 도의 주요 현안을 내년도 정부 예산안에 반영하기 위한 협력을 논의했다. 이날 협의회는 지난 4일 경남도청에서 열린 ‘국민의힘-부울경 지역 민생 예산정책협의회’ 이후 이틀 만에 다시 열린 것으로 도가 국비 확보를 위한 대응체계를 강화하고 당정 간의 공조를 이어가겠다는 뜻으로 풀이된다.

박완수 지사는 이날 모두 발언에서 “경남 발전의 핵심 동력인 우주항공복합도시 건설 특별법, 남해안권 발전 특별법 등 주요 법안이 국회 상임위에 계류 중”이라며 조속한 처리를 위한 적극적인 지원을 요청했다. 또 지역 국회의원들과의 긴밀한 협력을 강조하며 내년도 예산중 정부안에 반영되지 않았거나 증액이 필요한 사업들에 대해 국회 단계에서의 추가 확보 필요성을 강조했다.

경남도는 이날 협의회를 통해 총 27개 국비사업 532억원 규모의 증액과 28건의 주요 현안을 건의했다. 주요 건의 사업으로는 거제~통영 고속도로와 김해~밀양 고속도로 건설, AI 자율제조 실증지원센터 구축, 거제~마산(국도 5호선) 도로 건설 등이 포함됐다. 특히 AI 자율제조 실증지원센터 구축과 마산 국도 5호선 건설 등은 정부안에 반영되지 않아 국회 심의 과정에서 증액이 필요한 상황이다.

국민의힘 경남도당은 “경남을 국가균형발전의 중심축으로 도약시킬 수 있도록 당 차원의 정책적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

경남도는 이날 예산정책협의회를 시작으로 내년도 정부 예산안이 국회에서 최종 확정될 때까지 서울본부에 ‘국회상황실’을 설치·운영하며 국비 확보에 행정력을 총동원한다.

국회상황실은 기획조정실장이 단장을 맡고 국비팀, 서울본부, 재정협력관, 국회협력관 등이 협력체계를 구축해 활동하게 된다. 상황실을 중심으로 경남도는 ▷주요사업에 대한 국회 상임위 및 예결위 증액 사업 자료 제공 ▷기재부 추가 설명 및 대응 ▷국회 심사 모니터링 등을 추진하며 국비 반영(증액)을 적극 지원할 계획이다.

경남도는 정부 예산안에서 국가 예산 증가율(8.1%)보다 높은 16%가 증가한 11조1418억원을 확보하며 목표를 초과 달성했지만 이에 만족하지 않고 국회 예산심사 과정에서 30여 개 사업, 약 880억원 규모의 국비 증액을 목표로 활동을 전개할 예정이다.

김기영 경남도 기획조정실장은 “국회상황실을 중심으로 지역 국회의원들과 협력해 국비 확보 활동에 집중함으로써 내년에 착수하려는 주요 사업들이 반드시 예산에 반영되도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.