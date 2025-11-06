브로커리지·WM 수수료 수익 증가로 분기 최대 실적 해외법인 3분기 누적 세전이익 사상 최고치 ROE 2분기 연속 10%대 유지… 3분기 10.8%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋증권은 올해 3분기 세전이익이 4472억 원, 당기순이익이 3438억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 26%, 19% 증가했다고 6일 밝혔다.

3분기 누적 기준으로는 세전이익 1조3135억 원, 당기순이익 1조79억 원을 달성했다.

브로커리지(Brokerage)와 WM 부문은 모두 분기 기준 최고 실적을 올렸다. 브로커리지 수수료 수익은 2637억 원으로 전 분기 대비 22% 급증했으며, 금융상품판매 수수료 수익 또한 전 분기 대비 21% 증가한 918억 원을 기록했다.

특히, 국내 증권사 최초로 연금과 해외주식 잔고 모두 50조 원을 넘어섰다. 미래에셋증권 고객들은 올해 3분기 기준 연금 수익 10조 원, 해외주식 수익 15조 원을 창출했다.

해외법인 세전이익은 3분기 누적 기준 2990억 원으로 전체 세전이익의 약 23%를 차지하며 사상 최대치를 경신했다. 향후 해외법인의 독립적인 거버넌스 강화, 리스크 관리 체계 고도화, IT 보안 강화 등 내부통제 수준 제고를 통해 체계적인 비즈니스 기반을 다질 방침이다.

연 환산 자기자본이익률(ROE)은 10.8%로 2분기 연속 10% 이상을 유지한 것으로 나타났다.

최근 미래에셋그룹은 전통자산과 디지털자산을 융합한 ‘Mirae Asset 3.0’ 비전을 선포했다. 미래에셋증권에서는 기술 경쟁력을 확보하고자 테크(Tech) & 인공지능(AI)을 전담하는 부문을 신설했고, 올해 신규 인력의 51%를 테크 전문 인력으로 채용하며 토큰증권, 스테이블코인, 가상자산 비즈니스 추진에 속도를 높일 예정이다.

또, 금융소비자보호본부를 부문급으로 격상해 내부통제와 리스크 관리 체계도 한층 강화했다. ‘Client First’ 철학을 중심으로 고객 자산 증대를 위한 글로벌 자산관리 서비스 제공에 주력할 예정이다.

미래에셋증권 관계자는 “미래에셋증권은 ‘Mirae Asset 3.0’ 시대를 맞아 글로벌 투자 전문 역량을 더욱 강화하고 지속가능한 성장 기반을 다지고 있다”며 “고객 맞춤형 자산관리 서비스를 통해 고객과 함께 성장하는 글로벌 투자전문회사로 나아가겠다”고 말했다.