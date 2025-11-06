글로벌 핀테크 파트너십 강화 “AI·디지털자산 파트너 확장”

[헤럴드경제=유혜림 기자] JB금융그룹이 핀테크와의 협업을 성장축으로 글로벌 네트워크 확장에 나섰다.

JB금융은 지난달 30~31일 그룹 연수원인 아우름캠퍼스에서 ‘2025 JB 포럼’을 개최했다고 6일 밝혔다.

올해 처음 진행된 이번 포럼은 ‘헬로 투마로우(Hello Tomorrow, 함께한 시간이 내일의 가치로 이어진다)’라는 슬로건 아래 JB금융과 전략적 협업 관계를 맺은 파트너들이 역량과 정보를 공유하는 자리였다. 상호 간 시너지와 새로운 비즈니스 기회를 모색해 실질적인 협업 생태계를 구축하겠다는 게 JB금융의 구상이다.

포럼에는 핀다·한패스·웹케시그룹·인피나(Infina)·오케이쎄(OKXE)·메디아크·엔코위더스·트이다·케이비자·에이젠글로벌·안랩블록체인컴퍼니 등 국내외 주요 핀테크 및 플랫폼 기업이 참석했다. 베트남·인도네시아의 파트너사 최고경영자(CEO)와 협업 실무를 담당하는 관계자들도 직접 한국을 방문해 이번 포럼에 참석했다.

김기홍 JB금융 회장은 “JB포럼은 파트너사 간 단순한 사교나 교류의 장을 넘어 긴밀한 네트워킹을 통해 상호 사업적 시너지를 발굴하고 임직원이 혁신적 사업 아이디어와 스타트업 DNA를 체감할 수 있도록 기획됐다”고 말했다.

JB금융은 국내외 핀테크, 플랫폼 기업과의 전략적 협업을 통한 ‘인오가닉 성장 전략’을 지속 추진해 금융과 기술이 융합된 비즈니스 모델을 강화하겠다는 방침이다. 이를 위해 파트너사 간 협업 시너지를 발굴하고 강화할 수 있도록 JB포럼을 정례화하기로 했다.

김 회장은 “AI와 디지털자산 등 미래 핵심 분야그룹 시너지를 강화하기 위한 신규 파트너를 지속 발굴해 내년에는 더욱 심도 있는 교류의 장으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.