[헤럴드경제=김성훈 기자] 우울증이 있는 상태에서 담배를 피우면 치매에 걸릴 위험이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 정신건강의학과(전홍진, 장유진)·숭실대 정보통계보험수리학과(한경도) 공동 연구팀은 우울증을 진단받은 40세 이상 129만530명을 추적한 결과 흡연이 치매 위험을 상승시키는 연관성이 관찰됐다고 6일 밝혔다.

연구는 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2009∼2012년 새롭게 우울증을 진단받은 이들을 대상으로 진행됐으며, 2020년까지 평균 4.26년을 추적했다.

이 기간 치매에 걸린 우울증 환자는 총 5만8885명(4.56%)이었다.

연구팀은 우울증 환자를 △비흡연 유지군 △흡연 시작군 △흡연 중단군 △지속 흡연군의 4개 그룹으로 나눠 치매가 발생하는지 살폈다.

그 결과 지속 흡연군(14만1791명)의 치매 발생 위험은 비흡연 유지군(107만3517명)에 견줘 1.34배 높았다. 흡연 중단군(4만8411명)과 흡연 시작군(2만6811명)도 치매 발생 위험이 각각 1.26배, 1.25배 높았다.

치매 유형별로 보면, 전체 치매의 80%를 차지하는 알츠하이머형 치매의 경우 지속 흡연군의 위험도는 1.32배로 가장 높았고, 흡연 중단군과 시작군은 각각 1.26배였다. 혈관성 치매는 지속 흡연군이 1.52배, 흡연 중단군이 1.47배로 흡연의 영향이 더 두드러지게 나타났다.

연구팀은 논문에서 “흡연은 뇌 혈류를 저하해 신경세포의 산소 공급을 방해하고, 담배 연기 속 독성 물질이 뇌신경에 염증 반응과 산화 스트레스를 유발한다”며 “이런 변화가 우울증으로 이미 취약해진 뇌 환경과 맞물릴 경우 치매 위험이 크게 높아질 수 있다”고 설명했다.

최근 연구들에 따르면, 우울증 환자의 뇌에서는 스트레스 호르몬(코르티솔) 과다 분비와 염증 반응이 일어나며, 기억과 학습을 담당하는 해마가 위축되는 현상이 관찰된다. 장기적으로 치매로 이어질 수 있다는 것이다.

여기에 흡연까지 하게 되면 뇌 혈류가 떨어지고, 니코틴과 일산화탄소 등 독성 물질이 신경세포에 직접적인 손상을 일으킨다.

전홍진 교수는 “우울증 진단 이후의 금연은 뇌 건강을 지키는 중요한 예방법”이라며 “우울증 환자는 금연 의지가 낮고 재흡연 위험이 높기 때문에 정신건강의학적 치료와 금연 상담이 통합적으로 이루어져야 한다”고 강조했다.

이번 연구 결과는 신경정신의학 국제학술지(Journal of Nervous and Mental Disease) 최신호에 발표됐다.