[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시는 5일 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 APEC 정상회의 성과보고회’를 열었다.

이번 행사는 성공적으로 막을 내린 ‘2025년 APEC 정상회의 성과’를 설명하고 행사 준비와 진행에 도움을 준 도민에게 감사의 뜻을 표하기 위해 마련됐다.

이날 보고회에는 이철우 경북지사와 주낙영 경주시장, 김석기 국회 외교통일위원장, 박성만 경북도의회 의장, 이동협 경주시의회 의장, 기관단체장 등 300명이 참석했다.

이자리에서 이철우 지사는 성과보고를 통해 지난달 27일부터 이달 1일까지 경주에서 열린 제32차 APEC 정상회의의 주요 결과와 ‘경주선언’을 비롯한 3대 공식 성과, 도시 인프라 개선, 시민 참여, 지역경제 파급 효과 등을 소개했다.

경북도와 경주시는 현재 포스트 APEC을 위해 경제, 문화, 평화 부문 10개 사업을 구체화하고 있다.

또 중앙부처와 협의를 통해 세계경주포럼, APEC 문화의 전당, AI 새마을운동, 남부권 한반도 통일미래센터 건립 등의 국비 확보에 주력하고 있다.

김석기 의원은 “국회가 초당적으로 ‘경주 APEC 지원 특별법’을 제정해 개최 기반을 뒷받침했다”며 “앞으로도 경주가 지방시대의 선도 모델로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

주낙영 경주시장은 “이번 APEC에서는 친절과 청결 등의 문제로 불평 전화가 1건도 없었다”며 “146만명의 서명운동과 손님맞이 운동, 시민들의 자발적인 협조가 경주를 세계 속의 문화도시로 만들었다. 경주 시민은 위대했다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “이번 AEPC을 계기로 경주의 먹거리, 놀거리, 즐길거리로 세계인들의 눈과 입을 사로잡은 만큼 경주가 곧 글로벌 10대 관광도시로 도약할 수 있을 것”이라고 말했다.