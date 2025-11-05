우수 기술 보유 중소기업에 부스 설치·홍보물 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 주택도시보증공사(HUG)가 중소기업의 기술력 홍보와 판로 개척을 돕기 위해 ‘한국건축산업대전 2025’ 참가를 지원했다. 이번 지원은 중소기업기술마켓 활성화의 일환으로 추진됐다.

HUG는 이번 전시회에 중소기업기술마켓 인증기업을 포함한 우수 중소기업을 선발해 ▷피피씨(PPC) ▷신의환경 ▷휴켐플러스 등 3개사에 부스 설치비와 홍보물 제작비를 지원했다. 전시는 대한건축사협회 주최로 2006년부터 매년 열리고 있으며, 국내 최대 규모의 건축 전문 전시회로 꼽힌다.

공사는 이번 행사를 통해 우수 기술과 제품을 시장에 알리고, 기술 중심의 중소기업이 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 지원을 확대한다. 특히 중소기업기술마켓 인증기업을 대상으로 AI 전환(AX) 컨설팅, 영문 리플렛 제작 지원 등 다양한 사업을 병행 중이다.

또한 HUG는 올해 신설된 ‘상생추천협의체’에도 참여해 중소기업의 기술과 제품을 발굴·추천하고, 중소기업기술마켓 등록을 지원하고 있다. 중소기업기술마켓은 공공기관의 판로 개척, 기술개발, 정책금융, 해외진출을 지원하는 온라인 플랫폼으로, SOC·ICT·에너지 등 분야별 5개 협의체로 운영된다.

윤명규 HUG 사장직무대행은 “앞으로도 다양한 지원사업을 통해 중소기업기술마켓을 활성화하고 동반성장 기반을 확대하겠다”며 “국내 중소기업이 보유한 혁신 기술과 제품이 시장에서 널리 알려질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.