3분기 실업률 3.7%p ↓·고용률 3.2%p↑ … 맞춤형 청년 정책 효과

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의 청년 고용 지표가 뚜렷한 회복세를 보이고 있다.

경남도는 올해 3분기 청년 실업률이 4.2%를 기록, 1분기(7.9%) 대비 3.7%p 하락하며 전국 17개 시·도 중 2위로 개선됐다고 5일 밝혔다. 같은 기간 전국 평균이 0.4%p 하락한 것과 달리 경남의 청년 고용률은 3.2%p 상승한 39.0%로 집계됐다.

도 산업인력과 관계자는 “실업률은 구직 의사가 있는 경제활동 인구의 실제 참여도를 보여주는 지표”라며 “실업률 하락은 청년들의 구직 의욕 회복과 지역 고용시장 활력 회복의 긍정적 신호”라고 평가했다.

다만, 도의 청년 고용률은 여전히 전국 평균(45.3%)보다 낮다. 경남의 대학 진학률(82.9%)이 전국 1위로 높아 노동시장 진입이 늦고, 제조업 중심 산업 구조 탓에 청년층이 선호하는 사무·IT·서비스직 일자리와의 미스매치가 발생하고 있기 때문이다.

특히 제조업 현장에서의 경직된 조직문화나 직무 불일치로 인한 조기 퇴사도 청년 고용률 저하의 요인으로 꼽힌다. 실제로 비경제활동 인구 중 ‘그냥 쉬었음’으로 분류된 청년층이 최근 3년간 꾸준히 늘었다.

도는 이를 구조적 문제로 보고, 청년의 생애주기별 맞춤형 고용지원체계(재학–졸업–재직)를 운영 중이다. 재학 단계에서는 산학일체형 도제학교, 현장실습지원사업, RISE(라이즈) 대학혁신사업을 통해 실무역량을 강화하고, 졸업 단계에서는 청년 일경험(인턴) 지원사업, 청년도전지원사업, 청년성장프로젝트로 구직 의욕을 북돋운다. 재직 단계에서는 직장 적응 지원사업과 청년친화기업 지원사업을 병행해 입직 초기 청년의 이탈을 줄이고, 조직 내 청년 친화 문화 확산을 돕고 있다.

황주연 도 산업인력과장은 “지방이 살고 도시가 성장하기 위해서는 청년이 머물고 일할 수 있는 여건 조성이 핵심”이라며 “일자리뿐 아니라 주거·복지·문화까지 아우르는 통합적 청년정책으로 ‘일하고 싶은 경남’을 실현하겠다”고 강조했다.