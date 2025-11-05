[헤럴드경제=한지숙 기자] 5일 오전 9시쯤 경북 포항시 포스코 포항제철소 공장에서 정비 작업 중이던 작업자들이 염산가스로 추정되는 가스를 흡입하는 인명 사고가 발생했다.

이 사고로 작업자 1명이 사망하고 3명이 다쳤다.

경찰과 포스코 측에 따르면 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 외주업체(포스코DX) 소속 다수의 근로자들이 기기 수리 사전 작업 도중에 성분이 파악되지 않은 기체를 흡입했다.

이 중 작업자 4명은 호흡 곤란과 흉부 통증을 호소해 현장에서 응급조치를 받은 뒤 119구급차로 이송됐으나 50대 근로자 1명이 이송 도중 숨졌다.

나머지 3명은 모두 30대 근로자로 의식이 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

사고 초기에는 유해 물질 성분이 ‘염산 흄’ 또는 ‘질산 가스’로 알려졌으나, 경찰과 포스코 측은 추가 조사를 통해 정확한 성분을 파악해야 한다고 밝혔다.

포스코 측은 일대 작업을 즉시 중단하고 해당 구역의 환기 및 안전 점검을 실시했다.

경찰은 사고 당시 작업 환경과 보호구 착용 여부 등 안전조치 이행 여부를 확인하고, 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.