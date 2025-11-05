두번째 내부 출신 행장

한국수출입은행은 황기연(사진) 상임이사가 제23대 수출입은행장으로 임명됐다고 5일 밝혔다.

황기연 신임 수은 행장은 1990년 수출입은행에 입행한 이후 서비스산업금융부장, 인사부장, 기획부장과 남북협력본부장 등을 거쳐 2023년부터 상임이사로서 리스크관리, 디지털금융, 개발금융, 정부수탁기금 업무를 총괄해 온 내부 출신 전문가다.

황 행장은 은행업무 전반에 대한 폭넓은 경험과 인공지능(AI) 시대에 필요한 식견을 갖췄고 소통의 리더십으로 수은 직원으로부터 높은 신망을 받고 있다고 사측은 설명했다.

그는 전북대 경영학과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 경영정보학 석사학위를 받았다.

황 행장은 특히 정부수탁기금(경제협력, 남북협력) 업무를 총괄할 인물로 이재명 정부에서 남북 협력에서의 수은 역할이 커질 것이란 전망이 나온다. 이와 함께 대외경제협력기금(EDCF) 전략에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다. 유혜림·김은희 기자