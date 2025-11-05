교육청 단말 판매 빠지며 매출 감소 감가상각비 완화, 경영 효율화 등 개선

[헤럴드경제=고재우 기자] LG헬로비전 올해 3분기 영업이익이 큰폭으로 상승했다. 감가상각비 완화, 경영 효율화 등에 따른 결과다. 단 교육청 단말 사업이 빠지면서 매출은 일시적으로 감소했다.

5일 공시에 따르면 LG헬로비전 올해 3분기 매출은 2985억원, 영업이익 90억원, 당기순이익 20억 원 등으로 집계됐다. 전년 동기 대비 매출은 248억원(7.7%) 줄었다. 일회성 교육청 단말 사업이 빠지면서 일시적으로 감소했다.

영업이익은 57억원(172.8%) 늘었다. 지난해 유무형 자산 손상차손 인식 이후, 감가상각비 부담 완화와 비용 구조를 효율화한 것이 주효했다는 게 LG헬로비전 설명이다.

세부적으로 사업 부문별 매출은 방송 1227억원, 통신 342억 원, 이동통신(MVNO) 388억원 등으로 나타났다. 미디어 및 기업 간 거래(B2B)를 포함한 지역 기반 사업 528억원, 렌탈 495억원 등이었다. 교육용 스마트 단말 수익이 반영되지 않은 기타 사업은 4억원에 그쳤다.

LG헬로비전은 방송·통신 업계의 침체 속에서 경영 효율화에 박차를 가하고 있다. 방송 시장의 구조적 한계가 이어지고 있지만, 비용 절감과 핵심 사업 중심의 운영으로 수익성 방어에 치중한다는 전략이다.

알뜰폰(MVNO)부문에서는 직영몰 확대, 합리적인 유심 요금제 등 내놓으며, ‘자급제+알뜰폰’ 트렌드 확산에 집중하고 있다.

렌탈 부문은 계절 가전 수요에 힘입어 성장세를 보였다. 여름철 에어컨, 제습기, 공기청정기 등 생활가전 중심의 매출이 늘며 전체 실적의 안정적 버팀목 역할을 했다. LG헬로비전은 렌탈 사업 운영 내실을 다지며, 수익성 중심의 사업 구조로 고도화하고 있다.

미디어 사업은 콘텐츠 경쟁력 확보로 선전했다. 더라이프 채널을 중심으로 지역 밀착형 프로그램 ▷눈에 띄는 그녀들 ▷당골집 ▷김석훈의 어! 여기봐라 등이 시청자들의 관심을 이끌었다. 또 유튜브를 통한 콘텐츠 확산으로 시청자와의 접점을 확대하고 있다

이민형 LG헬로비전 상무(CFO)는 “방송·통신 시장이 어려운 상황에서 경영 효율화와 수익성 확보에 집중하고 있다”며 “LG헬로비전은 변화의 시기 속에서도 핵심 사업에 집중하며, 경영 정상화를 위한 기반을 다져가겠다”고 말했다.