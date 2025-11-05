[헤럴드경제=강승연 기자] hy가 유기농 야채와 과일을 한 팩에 담은 ‘하루야채 밸런스100’ 2종(사진)을 선보였다고 5일 밝혔다.

농림축산식품부로부터 유기농 인증을 받은 제품으로, 유기농 과채 10가지를 총 100g을 담았다. 제품명 ‘100’은 100% 유기농 원료 사용과 한 팩당 100g 충족을 의미한다.

설탕을 첨가하지 않았으며, 향료·합성색소·보존료를 넣지 않아 과채 본연의 맛을 살렸다. 실온보관이 가능한 멸균포장 형태로, 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.

맛은 ‘레드’와 ‘퍼플’ 2종이다. ‘레드’는 토마토와 사과를 조합해 상큼한 풍미를, ‘퍼플’은 적포도와 보라당근으로 깔끔한 맛을 완성했다. 신제품은 카카오메이커스에서 먼저 만나볼 수 있다.

hy 관계자는 “육류 섭취가 많거나 편식이 심한 아이나 영양 균형이 필요한 성인에게 추천한다”며 “보관 걱정 없이 맛과 건강을 함께 챙길 수 있는 제품으로, 앞으로 소비자 취향을 반영해 제품군과 판매처를 확대할 예정”이라고 말했다.