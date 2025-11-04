8일 오전 10시 소환 통보 특검팀 “소환 응할 것으로 기대” 수사외압 의혹, 범인도피 혐의 등 조사

[헤럴드경제=안세연 기자] 순직해병 특검팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 8일 소환조사를 받으라고 통보했다. 특검팀은 수사외압 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 등 혐의에 대해 조사할 계획이다.

당초 특검팀은 지난달 23일 윤 전 대통령을 불러 조사할 계획이었으나 불발됐다. 다만 특검팀 측에선 “ “(윤 전 대통령 측) 변호인과 해당 날짜에 완전히 조율된 건 아니지만 윤 전 대통령 측에서 아예 안 나오겠다는 입장은 아닌 거로 알아 8일 조사에 출석할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “8일에 안 나오면 다시 통지하고 이후 절차를 밟아갈 텐데 특검팀에서 파악하기로 “(방문조사와 관련해) 지금은 어쨌든 입장에 변화는 없다. 일단 출석해서 조사를 받는 것이 원칙”이라고 했다.

구인영장 집행 가능성에 대해 특검팀은 “아직 그 단계까지 진행하지 않고 있다“고 했고, 윤 전 대통령에 대한 추가 조사 여부에 대해선 ”조사량이 매우 많아서 아마 한 번에 못 끝낼 수도 있을 것 같다“고 밝혔다.

윤 전 대통령은 순직해병 수사외압 의혹에서 직권남용권리행사방해 혐의, 이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명과 관련해 범인도피 및 직권남용 혐의를 받고 있다.

앞서 특검팀은 지난달 20일 주요 피의자인 이종섭 전 국방부 장관, 유재은 전 국방부 법무관리관, 박진희 전 국방부 군사보좌관, 김동혁 국방부검찰단장, 김계환 전 해병대사령관에 구속영장을 청구했지만 법원에서 모두 기각됐다.

특검팀은 이들의 추가 조사 여부에 대해 “비공개로 진행할 계획“이라며 ”당사자들이 임의 출석을 해야 하는 상황에 수사기간이 많이 남지 않아 빨리 조사를 진행해야 하는 상황을 고려했다”고 밝혔다.

한편 특검팀은 오는 5일 오전 10시 해병대원 순직사건의 핵심 피의자 임성근 전 해병대1사단장을 다시 불러 조사한다.