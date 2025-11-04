군 복지시설, 관사 관리비 등 할인 훈련 등으로 실적 충족 어려워도 혜택

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 지난 3일 해군·해병대 간부 특화 상품인 ‘복(BOC·블루 오션 내이비앤마린) 카드’를 출시했다고 밝혔다.

대상은 해군·해병대 장교와 부사관, 군무원이다.

복 카드는 해군·해병대 복지시설과 군 관사 관리비 결제 시 3%, KTX·주유 7%, 통신비 10% 등 할인 서비스를 제공한다. 또한 훈련 등으로 장기간 카드 이용이 어려운 군 간부를 위해 사전 등록 시 최장 3개월 동안 실적과 무관하게 할인 혜택을 준다.

기업은행은 지역 상권 활성화를 위해 경기도 평택, 화성 등 해군·해병대의 주요 주둔 지역 음식점과 국군의 날 등 기념일에는 추가 할인 혜택을 지원한다. 국군복지단 7만원 청구할인 등 바우처와 공항 라운지 서비스도 제공한다.

연회비는 국내 전용(BC) 9만9000원, 해외 겸용(VISA) 10만원이다. 월 통합 할인 한도는 최대 5만원이다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 국가 방위를 위한 군의 노고에 보답하고 복지 증진을 위한 특화 상품 개발에 앞장서겠다”고 전했다.