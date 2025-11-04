신경차단술 실시 정보, 추가 조회 가능

[헤럴드경제=이태형 기자]건강보험심사평가원은 모바일 앱(건강e음)의 ‘나의 건강수첩’메뉴를 통해 수진자 본인의 신경차단술 실시 정보를 확인할 수 있는 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다.

‘나의 건강수첩’은 심평원 모바일 앱 ‘건강e음’에서 제공하는 개인 맞춤형 건강관리 서비스로, 사용자가 기존에 받은 물리치료, 응급진료, 치과 스케일링 등 다양한 진료 이력을 한 눈에 확인할 수 있다.

이번에 추가적으로 개편된 ‘신경차단술 실시 정보 확인’은 과다 의료이용 항목에 대해 개인이 관리할 수 있도록 여건을 조성하고, 적정 의료이용을 유도하기 위해 추진됐다.

이용자가 진료정보를 보다 쉽고 간편하게 확인할 수 있도록 진료 항목별로 ▷실시횟수 ▷의료기관명 ▷진료일자를 보여준다.

또 ‘응급진료’, ‘방사선 단순 영상’, ‘물리치료’, ‘신경차단술’ 등 세부 진료정보를 바로 살펴볼 수 있도록 진료일자별 ‘상세보기’ 버튼을 ‘내 진료정보 열람’ 서비스와 연동시켜 사용 편의성을 높였다.

‘내 진료정보 열람’ 서비스는 이용자가 본인의 진료 정보를 손쉽게 내려받고 관리할 수 있도록 올해 6월부터 내려받기 기능을 제공하기 시작했고, 파일 암호화 기능을 적용해 개인정보 보호를 강화하도록 개선했다.

국선표 심평원 빅데이터실장은 “국민 스스로 자신의 건강과 의료이용을 관리할 수 있도록 개인의 진료정보에 편리하게 접근할 수 있는 환경을 마련하는 데 노력을 기울이고 있다”라며 “국민에게 필요하고 신뢰할 수 있는 진료정보 마이데이터 서비스를 제공할 수 있도록 지속해서 개선해 나가겠다”라고 말했다.