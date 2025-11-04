李대통령 국유자산 매각 전면 중단 지시에 입찰 진행 중 공고 162건 4일 전면 철회

[헤럴드경제=유혜림·정호원 기자] 이재명 대통령이 국유자산 매각을 전면 중단하라는 긴급지시를 내린 가운데 캠코(한국자산관리공사)가 입찰 진행 중인 국유자산 162건에 대해 즉시 철회 결정을 내린 것으로 확인됐다.

4일 온비드의 캠코 국유재산 전용관을 집계한 결과, 현재 입찰이 진행되는 물건은 총 162건으로 집계됐다. 이 중 절반 이상이 입찰 마감을 하루 앞둔 물건(108건·66.7%)들이었다. 매각은 29건, 임대(대부)는 132건으로 구성됐다. 캠코는 매월 2회 격주로 매각, 임대 등 입찰 건을 진행하고 있다.

현재 온비드 입찰 공고로 게시된 해당 물건들은 모두 4일 중으로 공고가 철회될 예정이다. 캠코는 현재 매각 진행 중인 국유자산에 대해 “매각뿐만 아니라 임대(대부) 건에 대한 운영 방향도 기획재정부를 통해 세부적인 업무 처리 가이드라인을 확인한 후 추후 입찰 절차를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

해당 물건을 살펴보면, 감정가가 가장 높은 서울 마포구에 소재한 단독주택(감정가 103억원)은 현재 유찰이 22회 진행된 상태다.

이 밖에도 남양주시 와부읍에 소재한 대지 건(감정가 약 95억원·17회), 서울 마포구 서교동 단독주택(87억원·18회), 부산광역시 영도구에 소지한 대지 건(약 3억원·16회) 등도 15회 넘게 유찰됐다.

캠코가 국유자산 매각 즉시 중단 결정을 내린 것은 지난 3일 이재명 대통령이 국유자산 매각을 전면 중단하라고 관련 부처에 지시한데 따른 조치다.

앞서 최휘영 정부대변인 겸 문화체육관광부 장관은 “이 대통령이 현재 진행·검토 중인 자산 매각에 대해 전면 재검토 후 시행 여부를 재결정하라”며 이같은 긴급 지시사항을 내렸다고 지난 3일 밝혔다.

이 대통령은 불필요한 자산을 제외한 매각은 자제하되, 부득이 매각이 필요한 자산을 매각하는 경우 국무총리의 사전 재가를 받도록 지시했다.

현행 국유재산법상 국유자산 매각은 기획재정부 장관 및 중앙관서장 승인으로 이뤄진다.