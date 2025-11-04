두 가지 미션 달성 고객에게 굿즈 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 오는 28일까지 스타벅스와 함께 제작한 프리미엄 굿즈를 제공하는 고객참여형 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이벤트는 만 19세 이상 개인과 개인사업자 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 두 가지 미션을 모두 달성한 고객에게 스타벅스와 협업해 만든 도시락+파우치 세트 또는 멀티 패딩백을 제공한다.

첫 번째 미션은 ‘마이데이터 2.0’ 정보제공에 동의하고 1개 이상 자산을 연결하면 된다.

두 번째 미션은 개인 고객의 경우 ▷적립금예금 30만원 이상 신규 가입(자동이체 등록 필수) 및 계좌이동서비스 3건 이상 ▷KB리브모바일 번호이동(최초 1회선, 신규개통 제외) 중 한 가지 이상을 수행하면 된다. 개인사업자 고객은 ▷이지샵을 통한 가맹점 결제계좌 신규 및 변경 ▷기업대출 신규로 이 중 한 가지 이상을 완료하면 된다. 미션은 반드시 국민은행 영업점 창구를 통해 달성해야 한다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 트렌디한 브랜드와의 협업으로 국민은행만의 감성 있는 경험을 제공하겠다”고 전했다.