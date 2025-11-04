쿠팡·네이버·11번가 등 참여…대표 상품 할인 스크럽 대디와 컬래버…오늘의집 단독 공개

[헤럴드경제=김광우 기자] 독일 친환경 정수기 브랜드 브리타는 11월 블랙프라이데이 쇼핑 시즌을 맞아 주요 이커머스 채널과 함께 최대 57%의 할인 혜택을 제공하는 대규모 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 네이버, 오늘의집, G마켓/옥션, 11번가, 쿠팡 등 채널별 대형 쇼핑 행사에 맞춰 특별 할인을 제공한다. 네이버 ‘넾다세일’에서는 오는 11일까지 프리미엄 유리 소재의 ‘글라스 저그’ 등 다양한 인기 제품을 최대 57% 할인된 가격에 선보인다.

같은 기간 G마켓/옥션의 ‘빅스마일데이’와 11번가의 ‘그랜드십일절’에서도 스타일XL 등 대표 모델을 포함해 다양한 제품을 할인한다. 쿠팡 ‘쿠가세(쿠팡 가전 세일 페스타)’에서도 오는 10일까지 브리타 인기 제품을 만나 볼 수 있다.

블랙 프라이데이 기념 다채로운 고객 이벤트도 함께 진행된다. 11번가와 G마켓에서는 행사 기간 중 정수기 포함 구매 금액별로 CU 기프트카드, 스타벅스 기프트카드, 락앤락 텀블러 머그 등 다양한 경품을 제공한다.

11번가 ‘브랜드딜’, ’브랜드릴레이’, G마켓 ‘슈퍼딜’ 기간에 라크를 구매하는 모든 고객에게는 엽서와 쇼핑백을 증정한다.

특히 오는 17일부터 30일까지는 글로벌 청소용품 브랜드 스크럽 대디와 협업한 ‘[브리타X스크럽 대디] 리켈리 클리닝 스페셜 에디션’을 오늘의집 단독으로 공개한다.

한정 수량으로 준비된 이 패키지는 1인 가구 냉장고에 최적화된 브리타 ‘리켈리’ 정수기와 이번 기회에만 만날 수 있는 물방울 디자인 포함 스크럽 마미 3입 세트로 구성됐다.

패키지는 냉장고를 열면 슬림한 리켈리와 귀여운 스크럽 마미가 보이는 디자인으로 재미를 더했으며, 17일 오전 11시 오늘의집 라이브에서 최초 공개된다. 라이브 방송 중 구매 고객에게는 커피 쿠폰 및 편의점 모바일 상품권 등 다양한 혜택이 추가로 제공된다.

브리타의 모든 정수기와 호환되는 ‘막스트라 프로’ 필터는 1개당 최대 150L의 물을 정수하며 500mL 일회용 플라스틱 생수병 약 300개를 절감하는 친환경 효과가 있다. 50년 이상의 독일 정수 기술력으로 완성된 4단계 필터링은 수돗물 속 염소와 중금속 등 유해 물질을 효과적으로 제거하여 언제나 깨끗하고 맛있는 물을 제공한다.

안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 “연중 최대 쇼핑 축제인 블랙프라이데이를 맞아 고객들에게 실질적인 할인 혜택과 풍성한 이벤트를 제공하고자 이번 프로모션을 준비했다”며 “브리타의 합리적인 가격으로 건강하고 지속 가능한 음용 습관을 시작하고, 따뜻하고 풍성한 연말을 맞이하시길 바란다”고 말했다.