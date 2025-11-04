19~21일 울산전시컨벤션센터 국토균형성장·미래 방향 제시

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 국내 최대 지역 정책 박람회인 ‘2025 대한민국 지방시대 엑스포’가 지방시대위원회·행정안전부·산업통상부·울산시 공동 주최로 오는 19일부터 21일까지 울산전시컨벤션센터(UECO) 일원에서 열린다.

이번 엑스포에서는 17개 시·도와 교육청, 중앙부처, 공공기관이 참가해 ‘K-BALANCE 2025’를 구호로 대한민국 균형성장의 미래 방향을 제시할 예정이다.

행사는 19일 오후 2시 제3회 지방자치 및 균형발전의 날 기념식을 시작으로 3일 동안 국가 균형성장 전략과 지역정책을 소개하는 전시회와 28개의 정책·학술회의로 진행된다.

울산 전시관에서는 ‘대한민국 인공지능(AI) 수도 울산’을 주제로 산업수도에서 인공지능(AI) 중심도시로 도약하기 위한 비전과 전략을 소개하고, 제조 인공지능(AI) 혁신 생태계 등을 선보인다. 팔도 미식회, 팬상품(굿즈) 전시와 울산의 지역 특성을 살린 다양한 부대행사도 열린다.

21일과 22일에는 울산의 산업·관광 자원을 체험할 수 있는 ▷산업현장 여행 ▷문화관광 여행 프로그램도 운영된다. 산업현장 여행은 SK에너지·S-OIL·현대자동차·HD현대중공업 등 4개 기업을, 문화관광 여행은 반구천 암각화와 태화강 국가정원을 찾는 것으로 진행된다.

이밖에 울산 특색을 담은 체험·판매 행사, 청년 예술인 공연, 먹거리트럭 등 ‘울산 스토리 마당’과 축구, 농구 등을 체험해 볼 수 있는 ‘울산 스포츠 챌린지’도 열린다.