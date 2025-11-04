[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스는 지난 31일부터 1일까지 환경재단과 서울 연남동 일대에서 도심 환경 캠페인 ‘쓰담서울 시즌5–해피쓰담데이(이하 쓰담서울·사진)’를 진행했다고 밝혔다.

‘쓰레기 없는 핼러윈’을 주제로 한 활동은 시민과 한국필립모리스 임직원이 함께 참여하는 플로깅 활동에 체험 프로그램을 결합한 축제형 캠페인으로 기획됐다. 이틀간 약 542명이 자발적으로 참여해 연남동 일대 쓰레기에서 담배꽁초를 포함해 총 159.51㎏의 쓰레기를 수거했다. 가족 단위 참가자부터 젊은 세대까지 다양한 시민들이 동참했다.

국내 대표 일러스트 작가 ‘키크니’와 협업으로 의미를 더했다. 참가자들은 키크니 스티커로 ‘쓰담 다이어리’를 꾸미는 체험을 통해 환경 메시지를 보다 친근하게 접할 수 있었다. 팝업 부스 전 구간을 체험한 참가자에게는 ‘해피쓰담데이 X 키크니’ 한정 굿즈가 제공됐다.

한국필립모리스 관계자는 “올해로 5년째를 맞은 쓰담서울은 문화적 코드와 접목해 환경보호를 모두가 즐겁게 실천할 수 있는 일상 속 문화로 확산시키는 계기가 됐다”며 “앞으로도 기업과 시민이 함께 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어갈 수 있도록 다양한 활동을 지속하겠다”고 말했다.