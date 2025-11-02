[헤럴드경제=김보영 기자] 26년간 미제로 남아 있었던 ‘나고야 주부 살해 사건’의 용의자가 체포되면서 일본 전역이 들썩이고 있다.

지난달 31일 나고야TV에 따르면 일본 아이치현경은 이날 오후 기자회견을 열어 나고야시 미나토구에 거주하는 야스후쿠 쿠미코(69)를 살인 혐의로 체포했다고 발표했다.

경찰에 따르면 야스후쿠는 피해자 남편의 고등학교 시절 동급생으로 전날인 30일 경찰에 자진 출두해 범행을 인정했다.

야스후쿠는 1999년 11월 13일경 나고야시의 한 아파트에서 주부 타카바 나미코(당시 32세)의 목 등을 여러 차례 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 피해자는 자택 거실에서 피를 흘린 채 숨져 있었으며, 함께 있던 당시 두 살 아들은 다치지 않았다. 남편 타카바 사토루(69)는 사건 당시 외출 중이었다.

피해자의 남편은 “아직도 실감이 나지 않는다”고 심경을 밝혔다. 그는 사건 이후에도 “범인이 잡히면 현장 검증에 활용하고 싶다”며 사건이 발생한 아파트를 26년간 매달 월세를 내며 그대로 보존해왔다. 현관에는 아직도 범인의 것으로 보이는 혈흔과 발자국이 남아 있다.

경찰은 2015년과 2020년 목격자 진술을 바탕으로 “40~55세 여성, 키 160cm, 중간 체형, 신발 사이즈 24cm”라는 용의자 인상착의 포스터를 배포한 바 있다. 경찰은 총 5000명 이상을 심문했고 10만명이 넘는 경찰 인력이 동원됐다.

남편은 다른 범죄 피해자들과 함께 살인 및 기타 중범죄에 대한 공소시효 폐지를 위해 노력해왔으며, 이후 2010년에 공소시효가 폐지됐다. 경찰은 2020년 유력 제보자에게 최대 300만엔의 보상금을 지급하도록 했다.

남편 사토루의 증언에 따르면 야스후쿠와는 고등학교 재학 당시 같은 소프트테니스부 소속이었으며, 학생 시절 야스후쿠로부터 발렌타인 초콜릿과 편지를 받으며 고백을 받은 적이 있었다고 한다.

그는 “당시 다른 좋아하는 여학생이 있어 정중히 거절했다”며 “이후에는 서로 다른 대학에 진학해, 경기 응원을 하러 가는 정도의 관계로만 지냈다”고 회상했다.