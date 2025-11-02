[헤럴드경제=김현일 기자] 마크 카니 캐나다 총리는 1일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 가진 8년 만의 정상회담에서 통상 문제 해결은 애초부터 현실적인 목표가 아니었다고 밝혔다.

카니 총리는 지난달 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시 주석과 정상회담을 했다.

블룸버그 통신에 따르면 카니 총리는 회담 이후인 이날 기자회견에서 이번 회담의 목표가 즉각적인 통상문제 해결보다는 8년 만에 최고위급 관계를 수립하고 장기적인 무역 다변화의 물꼬를 트는 것이었다고 강조했다.

그는 특히 양구 통상 갈등의 핵심 쟁점 중 하나인 중국산 전기차에 대한 100% 관세를 완화할 의향이 있느냐는 질문에 “신중하게 진행할 것”이라고만 답했다.

캐나다가 중국산 전기차 관세 인하를 주저하는 것은 중국산 전기차가 캐나다 시장에 대량으로 유입될 경우 자동차 산업에 타격을 줄 수 있어서다.

블룸버그는 캐나다 자동차 산업이 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 위협 등 광범위한 도전에 직면해 있다고 지적했다.

카니 총리는 이처럼 관세 문제에 대해서는 신중론을 취하면서도 청정에너지 분야에서 중국과의 협력 가능성을 모색하고 있다고 설명했다.

두 나라의 관계는 2018년 12월 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리가 미국 요구로 밴쿠버에서 중국 최대 통신장비 업체 화웨이 임원을 대이란 제재 위반 혐의로 체포한 것을 시작으로 악화됐다.

중국은 이에 대한 보복으로 캐나다인 2명을 간첩 협의로 구금했다.

지난해 8월에도 트뤼도 정부가 중국산 전기차에 100%, 철강·알루미늄에 25%의 관세를 부과하자 중국은 올해 3월 카놀라유 등 캐나다산 농축산물에 25∼100%의 맞불 관세를 매겼다.

하지만 캐나다와 중국 모두 트럼프 대통령의 ‘관세 전쟁’의 주요 표적으로 오른 뒤 서로에게 다시 손을 내밀고 있다.

캐나다는 수출의 약 75%를 차지하는 미국 의존도를 낮추기 위해 무역 다변화를 꾀하고 있다. 카니 총리는 지난달 연설에서 10년 내에 비(非)미국 수출을 2배로 늘리겠다는 목표를 제시했다.

하지만 캐나다가 여전히 미국의 눈치를 보는 상황에서 카니 총리가 중국과의 협상 테이블에서 구체적으로 무엇을 협상 카드로 내놓을지는 불분명하다고 블룸버그는 지적했다.