軍 정찰위성 5호기 발사…지상국과 교신 성공

‘팰컨 9’ 탑재 발사 성공 ‘425 사업’ 마무리 수순 北 핵·미사일 도발 탐지, 종심지역 전략표적 감시

[헤럴드경제=신대원 기자] 우리 군이 정찰위성 5호기 발사에 성공했다.

군은 앞서 발사한 1, 2, 3, 4호기와 함께 총 5기의 위성을 확보함으로써 우주기반 감시정찰체계를 구축하고 킬체인 능력을 강화하게 됐다.

국방부는 군 정찰위성 5호기가 2일 오후 2시 9분께(현지시간 2일 새벽 1시 9분께) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군기지에서 발사됐다고 밝혔다.

미 우주기업 스페이스X의 발사체 ‘팰컨 9’에 탑재 발사된 군 정찰위성 5호기는 발사 2분 18초 후 1단 추진체 분리, 이어 23초 후 페어링(위성보호덮개)이 분리됐다.

다시 발사 14분 만인 2시 23분께 팰컨 9의 2단 추진체에서 분리돼 목표궤도에 안착했으며 3시 9분 지상국과의 교신에 성공함으로써 상태가 양호한 것을 확인했다.

5호기는 앞으로 국방과학연구소(ADD) 주관으로 위성 성능을 확인하는 우주궤도시험을 수행한 뒤 군 주관으로 진행하는 운용시험평가를 거쳐 본격적으로 감시정찰임무를 수행한다.

국방부와 방위사업청은 이번 군 정찰위성 5호기 발사 성공으로 한국형 3축 체계의 기반이 되는 핵심전력을 적기 확보함으로써 킬체인 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대했다.

앞서 1호기는 2023년 12월, 2, 3호기는 작년 4월과 12월 발사돼 전력화됐으며 4호기는 지난 4월 발사돼 시험평가 판정을 기다리는 중이다.

이번 5호기는 2, 3, 4호기와 같은 합성개구레이더(SAR)를 탑재해 기상에 관계없이 주·야간 전천후 초고해상도 영상확보가 가능하다.

1호기는 전자광학(EO)과 적외선(IR) 촬영장비를 탑재해 선명한 이미지를 확보할 수 있지만 흐리거나 우천시에는 촬영이 제한된다.

5호기 발사 성공으로 1조3000억원을 투입해 북한의 핵·미사일 도발 징후를 탐지하고 종심지역 전략표적을 감시하기 위해 군 정찰위성을 확보하는 ‘425 사업’도 마무리 수순에 들어가게 됐다.

425 사업은 EO·IR 위성 1기와 SAR 위성 4기 등 총 5기의 정찰위성을 전력화하는 사업으로 SAR의 ‘사’와 EO의 ‘이오’를 합쳐 ‘사이오’라는 명칭을 붙였다.

군 정찰위성 개발은 ADD 주관으로 추진했으며 한국항공우주산업(KAI)과 한화시스템, 쎄트렉아이 등 다수의 국내 우주기업과 연구기관이 참여했다.

안규백 국방부 장관은 “이번 5호기 발사 성공으로 우리 군은 킬체인의 핵심인 ‘더욱 정교하고 밝은 눈’을 갖게 됐다”며 “24시간 전천후로 한반도 전역을 감시 정찰할 수 있는 독자적인 능력을 완성했다”고 의미를 부여했다.

안 장관은 이어 “국방부는 이에 안주하지 않고 앞으로 더욱 더 용맹정진해 대한민국 국방우주력을 지속 발전시켜 자주국방의 토대를 굳건히 다져나갈 것”이라고 강조했다.

정부는 425 사업과 별도로 40여기 규모의 초소형 위성사업도 추진 중이다.