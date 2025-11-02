“李 대통령 ‘中 잠수함 탐지’ 외교적 실언 탓”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 2일 한중 정상회담에 대해 “성과 없이 소리만 요란했던 빈 수레 외교로 끝나고 말았다”며 “결과는 매우 실망스러웠다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 국민의힘과 수도권 지역 간의 예산정책협의회에서 “한한령(限韓令·한류 제한령)으로 인한 한국 게임 콘텐츠의 중국 게임 유통 문제, 무비자 입국 문제 등 우리 경제·사회와 직결된 대중 현안이 하나로 제대로 해결되지 못했다”며 이같이 말했다.

그는 “중국의 서해 불법 구조물 문제와 한한령 해제에 대한 논의가 있었다고 하지만 원론적 입장에 그쳤을 뿐 본질적 해결은 없었다”며 “북핵 문제 역시 중국 특유의 수려한 말만 있을 뿐 실질적인 비핵화 의지는 어디서도 찾아볼 수 없었다”고 했다.

아울러 “실속 없는 결과의 배경에는 이재명 대통령의 외교적 실언이 자리하고 있다”며 “한미 정상회담에서 핵 추진 잠수함의 연료 승인을 요청하면서 ‘중국의 잠수함 탐지’라는 말을 공개적으로 언급해 중국을 불필요하게 자극한 상황이 됐다. 그 결과 이번 회담에서 협의 수준이 대폭 축소됐다는 전문가 평가가 나왔다”고 했다.

그러면서 “이 대통령은 ‘브릿지 외교’를 내세웠지만 사실상 매년 30조원에가까운 금액을 미국에 내야 하는 3500억불 대미 투자 부담, 알맹이 없는 한중 정상회담으로 결과적으로 브릿지 외교는 실패로 귀결됐다”고 덧붙였다.