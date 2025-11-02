한중 회담 계기 MOU…공조 수사·피해자 구조 등 협력

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한국 경찰과 중국 공안이 보이스피싱, 온라인 사기 등 초국가 범죄 공동 대응에 나선다고 2일 경찰청이 밝혔다.

한국 경찰청과 중국 공안부는 전날 경주에서 열린 한중 정상회담을 계기로 ‘보이스피싱·온라인 사기범죄 대응 양해각서(MOU)’를 체결했다.

이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 지켜보는 가운데 유재성 경찰청장 직무대행과 다이빙 주한중국대사가 대표로 양해각서를 교환했다.

양국은 각국 법령이 허용하는 범위 내에서 ▷스캠(사기) 범죄단지 관련 정보와 증거의 수집·교환·분석 ▷범죄자 추적 및 검거를 위한 합동 작전과 공조 수사 ▷피해자 구조·보호·송환 ▷범죄 자금 추적·동결 등 분야에서 협력하기로 했다.

이를 위해 ‘한중 공동대응 협의체’가 발족된다. 전담 부서를 지정해 합동 작전 및 공동 수사 등 실질적인 공조 활동을 위한 상시 협력망을 운영할 예정이다.

경찰청은 “최근 동남아 지역을 중심으로 확산하는 보이스피싱, 온라인 스캠, 취업 사기 및 감금 등은 국가를 초월한 글로벌 범죄”라며 “한국과 중국 모두 심각한 피해를 겪고 있다. 양국 경찰 당국은 이러한 스캠 범죄를 공동의 사회 안보 문제로 인식하고 있다”고 했다.

경찰청은 “양국은 이번 MOU를 계기로 스캠 단지는 물론 초국가적 범죄 전반에 대한 공동 대응을 한층 강화할 예정”이라고 강조했다.

경찰청은 세부 공조 방식과 부속서 체결 등 후속 협력 방안을 논의하기 위해 조만간 중국 공안부를 방문할 예정이다.