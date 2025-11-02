한미 직접 비난은 없어

[헤럴드경제=김해솔 기자] 경북 경주에서 한중 정상이 만나 한반도 문제에 대한 협력 방안 등을 논의한 1일 김정은 북한 국무위원장이 특수 작전 부대를 시찰하며 무력 강화 의지를 밝힌 것으로 나타났다.

조선중앙통신은 2일 김 위원장이 전날 인민군 제11군단 지휘부를 방문했다고 보도했다.

‘폭풍군단’으로 불리는 11군단은 북한의 최정예 특수 작전 부대다. 지난해 상당한 규모가 러시아 쿠르스크 지역에 파병돼 현대전 전술을 습득했다.

검은 가죽점퍼 차림의 김 위원장은 먼저 부대 내 혁명사적관을 돌아보며 “전군을 이 부대처럼 싸우면 반드시 이기는 강군으로, 영웅 군대로 만들자는 것이 우리 당의 의지이고 염원”이라고 했다.

이어 김 위원장은 상황별 군사 행동 계획을 보고받은 뒤 특수 작전 역량을 강화 발전시키기 위한 전략적 방침과 중요 과업들을 제시했다.

또 “무력의 중추적 핵심 역량을 강화하기 위한 군사 조직 기구적 대책을 취할 필요성”을 언급하며 당 중앙군사위원회가 기구 개편 문제를 본격적으로 검토하게 된다고 밝혔다.

그는 전투원들의 훈련을 참관하며 “세상에서 가장 저열하고 비열한 적수”라고 언급했지만 한국이나 미국을 직접 언급하며 적대감을 드러내지는 않았다.

이날 시찰에는 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장과 노광철 국방상, 리영길 군 총참모장, 정경택 군 총정치국장 등이 수행했다.

한편 북한은 전날 박명호 외무성 부상 명의 담화에서 한중 정상회담에 한반도 비핵화가 의제로 올랐다는 한국 대통령실 발표에 대해 “개꿈”이라고 반발했지만, 이날 보도에서는 관련 언급이 없었다.