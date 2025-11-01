시진핑 주석 공식 환영 행사 시작 바둑판, 최고급 비자나무 원목 제작 “한중간 우호관계 계승·발전 취지”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 1일 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 국빈 방한한 시진핑 중국 국가주석에게 ‘본비자 바둑판’과 ‘나전칠기 자개원형쟁반’을 선물한다고 대통령실이 밝혔다.

이 대통령은 이날 경주박물관에서 시 주석의 국빈 방문을 맞이하는 공식 환영식을 시작했다.

이날 이번 APEC 계기에 처음 만난 한중 정상 간의 친밀한 유대감을 형성하기 위한 친교의 시간도 별도로 마련된다. 친교시간에 이 대통령은 ‘본비자 바둑판’과 ‘나전칠기 자개원형쟁반’을 선물할 예정이다.

바둑판은 양 정상이 모두 바둑을 좋아한다는 점과, 11년 전 시 주석 방한시 우리측이 바둑알을 선물했다는 점을 고려해 준비됐다. 당시 선물했던 바둑돌을 놓을 수 있는 최고급 비자나무 원목으로 만든 바둑판 위에 한중 양국의 인연이 아름답게 펼쳐지기를 기원하는 의미를 담았다는 설명이다.

나전칠기 자개원형쟁반은 오랜 역사를 가진 우리의 전통 나전기법으로 만든 것으로 대통령실은 “오래 이어져 온 한중간 우호관계를 지속 계승·발전시켜 나가길 희망한다는 마음을 담았다”고 했다.

앞서 이 대통령은 국빈 방한한 도널드 트럼프 대통령에겐 도금한 신라 금관 모형을 선물한 바 있다.