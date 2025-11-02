인천 주안서금융센터 2층에 조성 북라운지·커뮤니티룸·키즈존 갖춰

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난달 31일 외국인 고객의 편의와 커뮤니티 활성화를 위해 인천 주안서금융센터 2층에 ‘우리 글로벌라운지’를 새롭게 열었다고 2일 밝혔다.

우리 글로벌라운지는 외국인 고객이 한국 생활에 필요한 정보를 얻고 문화를 체험할 수 있는 복합 문화공간이다. 취업·비자 상담, 금융 기초교육 등을 제공한다. 라운지는 ▷북라운지 ▷커뮤니티룸 ▷키즈존 등을 갖췄으며 네이버 예약 또는 현장 방문을 통한 사전 예약제로 운영한다.

북라운지에는 K-문화 관련 도서를 비롯해 영어, 중국어, 베트남어 등 다국어 원서가 비치돼 있으며 간단한 음료와 간식을 무료로 제공한다. 커뮤니티룸은 소규모 모임, 문화교류, 금융교육 등 다양한 커뮤니티 활동을 지원한다. 키즈존에는 영유아 동반 고객을 위한 유아용 도서와 볼풀장 등을 마련돼 있다.

외국인 고객을 위한 다양한 프로그램도 운영한다. 매월 둘째 주 금요일에는 외국인 유학생을 위한 ▷취업특강 ▷면접 컨설팅 ▷프로필·증명사진 촬영 등을 진행한다. 넷째 주 토요일에는 ▷자개공예 ▷한글도장 만들기 ▷전통차 체험 등 한국문화 체험 강좌로 한국 생활과 문화에 대한 적응을 돕는다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 외국인 고객이 한국 생활에 더욱 쉽게 적응하고 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영할 계획”이라고 전했다.