고객 기반 확대, 제휴 상품·서비스 출시 최상위 고객 위한 프리미엄 혜택 강화

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹이 현대백화점그룹과 손잡고 금융과 유통을 아우르는 고객 서비스 확장에 나선다.

KB금융은 지난달 31일 서울 강남구에 있는 프리미엄 종합자산관리센터 ‘KB골드앤와이즈 더퍼스트 압구정’에서 현대백화점과 ‘고객 경험 혁신 및 금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 핵심 고객 기반을 넓히고 고객 접점을 생활 전반으로 확장하기 위한 공동 협력 체계를 마련하기 위해 추진됐다.

양사는 ▷고객 기반 확대·고객 접점 강화 ▷제휴 상품·서비스 출시 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌 협력 등 고객 가치를 중심으로 한 실질적 협업을 추진한다. 특히 프리미엄 브랜드 가치를 결합해 고객에게 자산과 라이프스타일 전반을 함께 관리받는 고도화된 경험을 제공할 방침이다.

이를 위해 현대백화점의 쇼핑 혜택과 KB금융의 고금리 혜택을 결합한 전용 통장 등 제휴 상품과 KB스타뱅킹 등 KB금융 플랫폼을 활용한 간편결제 서비스, 양사의 포인트 연계서비스 등 고객 편의와 만족도를 높일 수 있는 상품과 서비스를 도입하기로 했다.

더불어 양사는 최상위 고객을 위한 전용 프로그램과 우대 서비스로 프리미엄 고객 혜택을 강화한다.

KB금융은 그룹 최고 전문가가 고객 중심의 맞춤형 자산관리서비스를 제공하는 KB골드앤와이즈 더퍼스트를 통해 현대백화점 최상위 고객을 위한 금융 서비스를 선보인다. 현대백화점은 KB골드앤와이즈 더퍼스트 고객이 현대백화점을 이용할 경우 퍼스널 쇼퍼 동행 등 쇼핑 서비스와 혜택을 제공한다.

또한 KB금융은 우수 소상공인의 성장을 지원하기 위해 중소벤처기업부와 협업해 현대백화점의 유통·판매 채널을 활용한 팝업스토어 운영을 검토한다. 양사는 현대백화점에 입점한 소상공인을 대상으로 백화점 매출에 기반한 공급망 금융 등 경영부담 완화를 위한 금융지원 설루션도 마련한다.

양사는 첫 걸음으로 오는 11월 현대백화점에서 시니어 고객을 위한 금융·비금융 컬래버 강좌를 개최할 예정이다. 투자전략·가업승계·절세 노하우 등 KB금융의 금융 콘텐츠와 현대백화점의 여가·취미 콘텐츠를 제공하며 양사 고객과의 접점을 확장해 나갈 방침이다.

KB금융 관계자는 “국내 대표 금융그룹과 유통그룹의 전략적 협력을 기반으로 새로운 고객 경험과 시너지 모델을 제시하는 의미 있는 출발점이 될 것”이라며 “앞으로도 고객에게 차별화된 가치를 제공하며 신뢰받고 사랑받는 기업으로 성장하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.