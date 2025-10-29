‘10·29 이태원 참사’ 3주기 기억식 “더 안전한 내일 여는 전환점 되길” 시민들 “참사의 아픔 잊지 않을 것”

[헤럴드경제=안효정 기자] ‘위이이잉―’. 29일 오전 10시 29분. 서울 전역에 이태원 참사 희생자 159명을 기리는 추모 사이렌이 울려 퍼졌다. 사이렌 소리가 1분 동안 서울 도심 한복판을 메우자 시간이 멈춘 듯 적막이 감돌았다.

차갑고 무겁게 내려앉은 분위기 속에 유가족과 시민들은 제자리에서 고개를 숙이고 묵념했다. 두 손바닥을 마주 대고 기도하는 이들도, 질끈 감은 눈 사이로 나오는 눈물을 닦아내는 이들도 보였다.

이날 서울 종로구 광화문 광장에서는 ‘10·29 이태원 참사’ 3주기 기억식이 열렸다. ‘별들과 함께 진실과 정의로’를 주제로 이태원 참사 유가족협의회와 이태원 참사 시민대책회의, 서울시가 민관공동으로 개최했다. 정부가 이태원 참사 유가족과 함께 공식 추모행사를 진행한 건 이번이 처음이다.

광화문 광장 보랏빛 물결로 가득…추모의 발길 이어져

세종대왕 동상 뒷편의 광화문 광장은 이태원 참사를 상징하는 보랏빛 물결로 가득찼다. 보라색 점퍼를 입은 이태원 참사 희생자 국내외 유가족 300여 명과 지난 24일 입국한 12개국의 외국인 참사 희생자 유가족 46명은 추모식 내내 연신 흐르는 눈물을 훔쳤다.

손수건에 얼굴을 묻던 유가족 A씨는 “평소에 아픔을 드러내지 않으려고 노력한다. 괜찮은 척 연기하다 보니 ‘이젠 배우가 다 됐다’ 싶었다”고 털어놨다. 이어 A씨는 “그런데 오늘 여기선 나도 모르게 그간 참아왔던 감정들이 폭발했다. 아무래도 이 슬픔은 (내가) 죽어야 끝나는 것 같다”고 울먹였다.

시민들은 검은색 옷을 입고 기억식을 찾아와 애도의 뜻을 전했다. 묵념을 마친 시민 김은영(45) 씨는 “지난 주말 시청 앞에서 열린 추모행사에도 참여했다”며 “젊은 분들이 길거리에서 재난을 당했는데 아무도 지켜주지 못했다. 그때도 지금도 참담하고 마음이 아프다”고 말했다. 일부러 시간을 내서 기억식에 찾아왔다는 한병학(50) 씨는 “남일 같지 않고 안타깝다. 3년 전 참사 소식을 듣고 어이가 없었던 기억이 난다”며 “유가족들과 함께 이 참사의 아픔을 기억하겠다”고 했다.

이재명 대통령의 추모 영상이 무대 위 스크린에 상영되자 일부는 ‘드디어 정부가 제대로 사과한다’며 한숨을 쉬었다. 이 대통령은 앞서 사과를 언급할 때와 추모사를 맺을 때 총 두 차례 고개를 숙이며 사과와 애도의 뜻을 표명했다.

유가족들 “오늘의 약속, 내일의 행동으로 증명돼야”

유가족들은 참사에 대한 책임 규명과 진상조사 필요성을 강조했다. 유가족 대표인 고(故) 이재현 군의 어머니 송해진 10·29 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장은 “오늘은 참사 3년 만에 정부가 처음으로 유가족과 시민들 곁에 섰지만 이것은 출발점에 불과하다”며 “오늘의 약속이 내일의 행동으로 증명돼야 한다. 진상을 철저히 규명하고 더 안전한 내일을 여는 의미 있는 전환점을 만들어달라”고 밝혔다.

송기춘 10.29이태원참사특별조사위원장은 “시민단체가 주관하는 기억식이 정부에 대해 진상 규명과 해결을 촉구하는 것이라면 정부가 함께하는 기억식은 국가 스스로 참사의 진상 규명과 문제 해결을 위한 제도 개선 등의 전반적 노력에 대한 의지를 표방하는 것”이라며 “특조위는 251건에 대한 조사 개시 결정을 했고, 자료 수집과 분석, 관련자 진술 조사, 현장 조사 등을 진행하고 있다. 진실을 충실하게 밝혀 곧 보고드리겠다”고 했다.

고(故) 최보성 씨의 어머니 김숙희 씨는 “전 정부가 참사를 너무 무책임하게 대응해 실망스러웠는데 이번엔 정부 차원에서 기억식을 얼어 의미가 깊다”면서도 “왜 그날 우리 아이가 그렇게 떠날 수밖에 없었는지 의문점은 여전하다. 진상 규명이 세세하게 이뤄져야 한다”고 전했다.

노르웨이 희생자 스티네 에벤센의 어머니 수잔나 에벤센 씨는 추모사를 통해 “2023년 10월 1주기 추모식 소식을 듣고 한국을 찾았고 한국의 부모님들이 1년 내내 싸워왔다는 사실을 알게 됐다”며 “새 정부와 진행 중인 조사 속에서 무엇이 기다리고 있을지 모르지만 딸 스티네와 그녀의 친구들, 세상을 넘어 우리를 이어주는 사랑을 믿는다”고 말했다.