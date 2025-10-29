재난구조 지원…내년 상반기 시행 순직 추모 마라톤·자녀교육 협업

LG유플러스가 내년 상반기부터 소방관에 ‘통신망 우선 접속권’을 부여하는 방안을 추진한다. 이를 통해 소방청의 국민 안전 강화 활동을 지원하겠다는 복안이다.

LG유플러스는 소방청과 국민 안전 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 정보통신기술(ICT) 역량을 통해 소방청의 국민 안전 강화에 협력하는 것은 물론, 소방관을 위한 복지·교육·추모 지원 등 사회공헌 활동도 추진할 계획이다. 소방청은 대상자 추천 등 행정적, 제도적 지원을 제공한다.

세부적으로 LG유플러스는 재난, 재해 등으로 네트워크 혼잡 상황이 발생하더라도 소방관에게 최우선 통신망 접속을 보장하는 방안을 추진한다.

응급 상황에서 소방관의 무선 연결이 지연되면, 구조 활동에 큰 어려움이 따른다. 이에 LG유플러스는 전국 소방서 현장 법인 회선에 항시 우선 접속 권한을 부여하고, 소방관들이 언제나 안정적이고 신속하게 통신망을 사용할 수 있도록 할 방침이다. 소방 우선 접속 권한은 이르면 내년 상반기에 도입된다.

이와 함께 LG유플러스와 소방청은 다음 달 2일 세종시 세종중앙공원에서 열리는 순직소방관 추모문화제 ‘119메모리얼데이’에서 마라톤 대회를 개최한다. 여기에 참가한 소방관 2000명은 자신의 이름과 함께 순직 소방관 1명의 이름 및 순직 일이 적힌 배번 표를 달고 달리기에 나선다. 참가비(5만원) 전액은 순직 소방관을 위한 추모 활동과 유가족 지원 등을 위해 쓰인다.

또 LG유플러스는 소방관들이 3교대 근무나 긴급 현장 투입 등으로 자녀 교육에 어려움을 느끼는 경우가 많다는 점에 착안해, 소방관 자녀 대상 교육격차 해소 프로그램 ‘아이드림챌린지’를 확대하기로 했다.

이와 관련 LG유플러스는 지난 27일부터 아이드림챌린지를 통해 선발된 소방관 자녀 400명을 대상으로 교육 활동을 진행 중이다. 아이드림챌린지에 참여하는 소방관 자녀에게는 ‘아이들나라’ 등 디지털 콘텐츠 및 온라인 멘토링이 지원된다.

이진호 소방청 기획조정관은 “소방공무원의 복지 향상과 재난 대응을 위한 기술 협력은 국민 안전 강화에 크게 이바지할 것”이라며 “앞으로도 LG유플러스와 국민 안전을 위한 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장은 “LG유플러스는 통신 인프라와 기술을 바탕으로 소방 현장 대응을 지원하고, 국민이 더 안심할 수 있는 일상을 만들어가겠다”며 “소방관 여러분의 헌신에 보답하고, 국민 안전을 지키는 일에 실질적인 도움이 될 수 있도록 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 고재우 기자