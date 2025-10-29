오-란 얼라이언스서 ‘필름’ 기술 문서 발간 국내 통신사 최초 오픈랜 피처 표준화 주도 정교한 데이터 수집으로 네트워크 AI 실현

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 글로벌 오픈랜 표준화 기구 ‘오-란 얼라이언스(O-RAN Alliance)’에서 무선망 데이터 수집 고도화 기술 ‘필름(Filtered Measurements·FILM)’에 대한 기술 문서를 발간했다고 29일 밝혔다.

오-란 얼라이언스는 지난 2018년 2월 설립된 글로벌 개방형 무선 접속망(Open RAN·오픈랜) 표준화 단체다. 삼성전자, 에릭슨, 노키아, 엔비디아 등 전 세계 약 300개에 달하는 통신 장비 제조사와 연구 기관이 참여하고 있다. SKT 또한 회원사로 참여, 지난 2024년에는 한국 기업 최초로 표준 회의를 주최하기도 했다.

SKT는 오-란 얼라이언스 홈페이지를 통해 필름 기술 문서를 발간했다고 밝혔다. 필름은 인공지능(AI)이 네트워크 품질을 최적화하는 데 필요한 통신 품질 데이터를 선별적으로 수집하는 설루션이다.

SKT에 따르면 기존에는 망 품질을 분석할 때 전체 단말의 평균 성능 수치를 기반으로 분석해야 했지만, 필름을 적용하면 신호 세기·위치 등 특정 조건을 만족하는 단말 데이터만 선택해 수집할 수 있다. 목적에 맞게 확보된 데이터를 기반으로 AI가 학습·추론을 수행함으로써 네트워크 품질을 최적화할 수 있다.

아울러 SKT는 필름에 개방형 인터페이스가 탑재돼 여러 제조사 장비가 구성된 환경에서도 일관된 형식의 데이터를 수집할 수 있도록 설계됐다고 밝혔다. 이로써 AI가 제조사 구분 없이 동일한 형태의 데이터를 활용하도록 돕는다.

이어 SKT는 국내 통신사 내 처음으로 오-란 얼라이언스에서 피처 단위의 표준화 작업을 주도했다고 강조했다. 앞서 지난해 2월 SKT는 오-란 얼라이언스에 필름을 신규 표준화 피처(Feature)로 제안했다. 이에 따라 필름은 지난해 8월 오-란 얼라이언스의 피처로 승인됐다. 이후 SKT는 표준화 책임자로 참여해 13개 글로벌 통신사·장비 제조사와 함께 필름의 활용 사례와 요구사항을 정리한 기술 문서를 완성했다.

SKT는 오픈랜을 이동 통신과 AI의 결합인 ‘네트워크 AI’의 핵심으로 보고, AI를 활용한 네트워크 품질 고도화와 운용 효율화 연구를 지속하겠단 방침이다. SKT는 지난해 AI를 활용한 기지국 파라미터 최적화 기술을, MWC25에서는 AI 기지국의 성능 저하 없이 AI 서비스를 제공하는 연산 자원 관리(Orchestration) 기술을 공개했다. 지난 4월에는 차세대 가상화 기지국의 상용 환경 실증도 성공했다.

류탁기 SKT 인프라기술본부장은 “SKT가 오-란 얼라이언스에서 주도 중인 필름은 당사의 네트워크 비전인 ‘네트워크 AI’를 위한 핵심 기술로, 이번 기술 문서 발간은 의미가 있다”며 “앞으로도 글로벌 주요 사업자와 제조사들과의 협력을 확대해 관련 표준화를 선도하고, 미래 네트워크로의 진화를 지속해서 준비해 나가겠다”고 했다.