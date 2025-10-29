스페셜티 쉽게 이해할 수 있도록 제작 공개 5일만에 누적 조회수 200만회

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼양그룹은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 신규 기업광고 ‘보통T가 아니다 스페셜티다’편을 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 기업 광고는 MBT 성격유형검사를 소재로 삼아 삼양그룹의 스페셜티(고기능성) 사업을 대중에게 이해하기 쉽게 알리고자 제작됐다. 특히 MBTI 유형 중 감정적 공감이 필요한 상황에서도 논리적인 답변만 하는 사고형(T)의 사람에게 ‘너 T야?’라고 묻는 밈과 스페셜티(T) 발음을 엮은 언어유희를 활용했다.

광고 영상은 배우 박정민이 T성향 남자친구로 등장해 스페셜티 소재 우수성을 근거로 들면서 공감과 위로를 원하는 여자친구 요구를 반박하는 상황들로 구성됐다. 현재 해당 영상은 공개 5일만에 누적 조회수 200만회를 넘어섰다.

앞서 삼양그룹은 지난 6월 배우 박정민을 광고 모델로 발탁, 이름이 유사한 타사와 헷갈려 하는 오인지 현상을 직설적인 화법으로 풀어낸 기업광고를 선보였다. 이 영상은 최근 누적 조회수 2000만회에 육박하고 있다.

이수범 삼양홀딩스 HRC장은 “앞으로도 다양한 미디어를 통해 삼양그룹과 사업에 대해 알리는 활동들을 지속적으로 전개할 계획”이라고 말했다.