[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기관광공사가 28일 현대모터스튜디오 고양에서 도내 마이스 산업 육성 및 활성화 차원의 ‘2025 경기도 시군 마이스(MICE) 역량강화 교육’을 실시했다.

이번 교육에는 도내 31개 시군의 관광·마이스 산업 관련 공무원, 유니크베뉴 및 경기 관광·마이스 얼라이언스 회원사 담당자 80여 명이 참석했다.

주요 교육 내용은 ▷경기도 마이스 육성 전략 ▷현대모터스튜디오 고양 유니크베뉴 도슨트 투어 ▷지역 마이스 활성화 전략 ▷마이스 산업의 이해 및 마이스 네트워킹 등으로 진행됐다.

특히, 이번 교육 장소인 현대모터스튜디오 고양은 국내 최대 체험형 자동차 테마파크로 몰입감 높은 체험 전시와 다채로운 테마 시승 프로그램, 독특하고 미래지향적인 비정형 건축물로 다양한 볼거리를 제공, 지난 2021년 경기 유니크베뉴로 지정되었다. 교육 참가자들은 이곳에서 도슨트 투어를 통해 유니크베뉴 활용 우수 사례를 직접 경험할 수 있는 좋은 기회를 가질 수 있었다.

경기관광공사 관계자는 “이번 교육을 통해 참석자들이 경기도 마이스 산업 전략과 정책 등에 대한 이해의 폭을 넓히고, 친목 및 협력을 강화하는 계기가 되었으면 한다”며, “앞으로도 시군 마이스 산업의 균형 있는 발전과 시너지 창출을 통한 경기 마이스 활성화를 위해 관련 교육을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.