CEO 서밋 ‘퓨처테크포럼: AI’ 세션 SK 손잡은 AWS “단독으론 혁신 없어” 최수연 네이버 대표도 “AI 포용성” 강조 ‘스타게이트’ 중심 오픈AI “내일 미팅 많아”

[헤럴드경제(경주)=김현일·박혜원 기자] 인공지능(AI) 산업이 기업 간 경쟁을 넘어 국가 대항전으로 치달으면서 과열을 경고하는 목소리가 나오는 가운데 경주에 집결한 글로벌 AI 전문가들은 한 목소리로 ‘협력’과 ‘포용’을 강조했다.

AI 기술의 지속적인 발전을 위해 극한의 경쟁보다 신뢰에 기반한 글로벌 파트너십이 필요하다는 메시지를 전하며 참석자들의 폭넓은 공감을 이끌어냈다.

28일 경주엑스포대공원 문무홀에서는 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 부대행사로 ‘퓨처테크 포럼-AI’ 세션이 열렸다.

이날 세션에는 울산 AI 데이터센터 구축을 위해 손 잡은 최태원 SK그룹 회장과 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO가 참석을 예고해 일찍이 주목을 받았다.

가먼 CEO는 딜로이트의 니틴 미탈 글로벌 AI 리더와의 대담에서 AWS가 단독으로 혁신을 이끈 것이 아니라 파트너와 함께 생태계를 확장해왔음을 강조했다.

그는 “SK그룹을 비롯한 파트너와 함께 혁신 생태계를 조성하며 AWS 혼자가 아닌 협력 중심의 접근으로 AI 발전을 지원하겠다”고 밝혔다.

최태원 회장 역시 SK그룹과 AWS 간의 파트너십 외에도 오픈AI와 ‘스타게이트 프로젝트’를 위해 협력하고 있는 점을 언급하며 “대한민국 AI 생태계를 확장하는 또 하나의 기폭제”라고 그 의미를 강조했다.

이어진 발표에서도 연사들은 AI 시대 협력의 중요성을 역설하는 데 상당 시간을 할애했다.

최수연 네이버 대표이사는 “AI가 진정한 의미를 가지려면 그 혜택이 더 많은 사람들에게 돌아가야 한다”며 “앞으로도 국제 협력의 폭을 넓혀 각국 산업과 사회가 직면한 문제를 해결할 수 있는 현실적인 모델을 만들겠다”고 했다.

최 대표는 특히 네이버 검색과 지식인 서비스를 예로 들며 네이버가 오랫동안 기술의 포용성을 실천해왔다고 소개했다.

이어 “AI 시대에도 이러한 철학을 이어갈 것”이라며 “한국에서 축적한 풀스택 기술력을 바탕으로 각국의 소버린AI 구축 과정에 협력하며 APEC 국가들과 포용의 미래를 만들겠다”고 밝혔다.

뒤이어 챗GPT 개발사인 미국 오픈AI를 대표해 김경훈 오픈AI 한국지사 대표가 ‘함께 하는 미래’를 주제로 발표를 가졌다. 지난달 아시아에서 세 번째로 한국에 오피스를 세운 오픈AI는 이후 국내 기업들과 파트너십을 강화하고 있다.

김 대표는 “이달 1일 SK하이닉스, 삼성전자로부터 (스타게이트 프로젝트에 필요한) 양질의 반도체를 공급받기로 협약을 맺었다. 남부권 데이터센터 개발을 위한 협력도 모색 중”이라고 소개했다.

오픈AI·오라클·소프트뱅크가 참여하는 ‘스타게이트 프로젝트’는 향후 4년간 5000억 달러(약 700조원) 규모의 슈퍼컴퓨터 및 데이터센터를 건설하는 초대형 프로젝트다. 삼성과 SK는 여기에 필요한 월 90만장의 고대역폭메모리(HBM)를 공급하기로 했다.

아울러 삼성과 SK는 오픈AI와 함께 각각 동남권(경북 포항)과 서남권(전라남도)에 AI 핵심 인프라인 데이터센터를 구축할 계획이다.

김 대표는 “내일도 많은 미팅이 예정돼 있다”고 말해 이번 APEC 기간 국내외 파트너사들과의 활발한 비즈니스 교류를 예고했다.

이날 정부를 대표해 나온 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관는 이러한 국내 기업들의 최근 AI 협력 사례를 열거하며 “한국이 AI 강국 수준을 넘어 ‘아시아의 AI 수도’로 성장할 수 있을 것”이라고 자신했다.

하 수석은 “‘AI 3대 강국 달성’은 정부 노력만으로 안 된다. 기업과 국민, 글로벌 파트너들과의 협력이 정말 중요하다”며 “자체 역량 강화도 필요하지만 부족한 부분은 글로벌 파트너들과 함께 채워나가는게 소버린AI의 핵심철학”이라고 말했다.