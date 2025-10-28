글로벌 미식 가이드 ‘라 리스트 2026’ 선정 ‘라 리스트 2025’선 국내 1위 호텔 ‘겹경사’

[헤럴드경제=강승연 기자] 호텔신라가 운영하는 서울신라호텔은 관내 레스토랑 4곳이 모두 세계적 권위의 레스토랑 가이드 ‘라 리스트 2026(LA LISTE 2026)’에 이름을 올렸다고 28일 밝혔다.

라연·콘티넨탈·아리아께·팔선 등 관내 파인다이닝 레스토랑 4곳이 모두 수상한 것은 올해로 네 번째로, 다시 한 번 세계적인 수준의 미식 경쟁력을 입증했다고 호텔 측은 강조했다.

라 리스트는 프랑스 종신 대사이자 전 프랑스관광청 회장인 필립 포르가 설립한 미식 가이드다. 매년 전 세계 200여개국의 레스토랑과 호텔을 평가해 ‘글로벌 1000대 레스토랑&호텔’을 발표하고 있다. 한국 1위 레스토랑을 포함해 전 세계 레스토랑 순위는 다음 달 프랑스 파리 본행사에서 공개된다.

서울신라호텔의 파인다이닝 레스토랑은 2017년부터 라 리스트에 등재되며 글로벌 미식 경쟁력을 입증해오고 있다. 한식당 라연은 2017년 국내 최초이자 최고 성적으로 라 리스트에 등재된 이후, 2019년부터는 톱200 레스토랑을 유지 중이다. 프렌치 레스토랑 콘티넨탈과 일식당 아리아께는 2019년부터, 중식당 팔선은 2023년부터 톱1000 레스토랑에 이름을 올리고 있다.

서울신라호텔은 라 리스트 2026 선정 기념 이벤트도 마련했다. 오는 29일부터 31일까지 3일 간 파인 다이닝 레스토랑 4곳을 찾는 고객들에게 웰컴 카나페와 함께 샴페인을 제공한다.

한편, 지난 25일에 서울신라호텔에서는 라 리스트 2026 사전 행사의 일환으로 호텔 부문 시상이 진행됐다. 서울신라호텔은 라 리스트 2025 글로벌 1000대 호텔에서 고객 맞춤형 서비스와 우수한 레스토랑으로 국내 1위 호텔로 선정됐다.