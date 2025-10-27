[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 지방공무원 인사 고충을 해소하기위헤 오는 27일부터 다음달 7일까지 ‘2025년 하반기 정기 인사상담’을 운영한다.

도교육청은 ‘공정한 인사, 열린 상담’을 실현하고, 접근성과 편의성을 높이고자 상담 방식을 전면 개선했다. 원거리 근무자나 상담 접근이 어려운 직원들을 위한 안정적 상담 환경을 마련했다.

대면상담 기간을 기존 5일에서 8일로 늘렸으며, 남부·북부청사 외에도 성남, 화성오산, 용인, 고양 등 4개 지역에 거점상담소를 추가 설치했다.

특히 상담 인원의 효율적 관리를 위해 최초로 사전예약시스템을 전격 도입했다.

이 시스템을 통해 그동안 반복적으로 발생한 장시간 대기 문제를 획기적으로 개선했다. 인터넷 환경에서 누구나 쉽게 원하는 상담 날짜와 시간대를 선택할 수 있어 대기시간이 줄고 예약이 편리해졌다.

상담자는 동 시간대 상담 인원 관리에 따라 적정 상담 시간 확보, 대규모 상담 인원의 효과적 관리가 가능해졌다. 또한 내담자에 대한 상담 준비가 수월해져 더욱 내실 있는 상담을 할 수 있게 됐다.

도교육청은 앞으로도 지방공무원 누구나 편하게 상담에 참여할 수 있도록 상담 여건 개선과 수요자 중심의 인사 상담을 통해 공정하고 신뢰받는 인사문화를 이어갈 예정이다.