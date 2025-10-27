남북경협 활성화…중기업계 의견 전달

[헤럴드경제=유재훈 기자]중소기업중앙회(회장 김기문)는 27일 서머셋팰리스 서울에서 정동영 통일부 장관과 역대 개성공단기업협회장들이 참여한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회에는 개성공단기업협회 초대 회장인 김기문 중소기업중앙회장을 비롯해 ,문창섭 삼덕통상㈜ 회장, 배해동 ㈜태성그룹·토니모리 회장, 이재철 ㈜제씨콤 대표 등 역대 협회장들이 참석했다.

이번 간담회는 최근 정동영 통일부 장관이 강조한 ‘평화적 공존과 경제협력의 단계적 복원’ 구상에 따라, 개성공단 재개 및 남북경협 활성화를 위한 중소기업계의 현장 의견을 청취하고 정책적 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 참석자들은 APEC 개최를 계기로 미국 트럼프 대통령과 북한 김정은 위원장 간의 정상회담이 성사되면 북미대화가 남북대화로 이어져 남북경협 활성화와 개성공단이 재가동될 기회가 만들어질 수 있다고 강조했다.

이어 북미 정상회담 및 남북경협 활성화 촉구를 위한 기자회견을 오는 28일 중소기업중앙회에서 개최하기로 결정했다.

김기문 중소기업중앙회장은 “남북경협은 중소기업의 제조기반 회복과 한국경제의 새로운 활로가 될 수 있다”라며 “중소기업중앙회가 통일부와 함께 민관 협력의 가교 역할을 하겠다”고 말했다.

한편 중소기업중앙회가 최근 실시한 설문 결과에 따르면 개성공단 입주기업의 87.2%가 개성공단의 경제 성과에 대해 ‘긍정적’이라고 평가했다. 10곳 중 8곳은 ‘개성공단 재입주를 희망’한다고 응답했다.